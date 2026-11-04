Snapshot Ο υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, Χούμπερτ Άιβανγκερ, βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην περιοχή Μίτε του Βερολίνου.

Ο 55χρονος πολιτικός δεν παρέστη στην τελετή εγκαινίων του γραφείου του κόμματός του λόγω αδιαθεσίας.

Πηγές της βαυαρικής κυβέρνησης και της αστυνομίας του Βερολίνου επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, Χούμπερτ Άιβανγκερ, βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Βερολίνου

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», ο 55χρονος πολιτικός δεν παρέστη στην τελετή εγκαινίων του γραφείου του κόμματός του στο Βερολίνο, αφού, όπως αναφέρεται, ένιωσε αδιαθεσία. Η σορός του ανακαλύφθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Μίτε του Βερολίνου.

Η «Bild» αναφέρει ότι πηγές της βαυαρικής κυβέρνησης και της αστυνομίας του Βερολίνου έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο του Άιβανγκερ.Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.