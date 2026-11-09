«Εγώ είμαι ο στόχος»: Ο αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων

Snapshot Ο Άρον Όρμπαν, αδελφός του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συνελήφθη για εμπλοκή σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και απάτης σε θέματα βίζας.

Η ουγγρική αστυνομία διεξήγαγε έρευνες στη Βουδαπέστη και στην κομητεία Πεστ, συλλαμβάνοντας αρκετά άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο.

Η υπόθεση αφορά εταιρείες που βοήθησαν αλλοδαπούς, κυρίως Βιετναμέζους, να αποκτήσουν ουγγρικές βίζες μέσω ψευδών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε τη σύλληψη ως πολιτικό αντιπερισπασμό της νέας κυβέρνησης και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είναι ο πραγματικός στόχος της έρευνας.

Η έρευνα συνδέεται με καταγγελίες για δίκτυο που χρησιμοποιεί πολιτικές προσωπικότητες για τη διευκόλυνση παράνομων διαδικασιών βίζας και διαμονής. Snapshot powered by AI

Υπό κράτηση βρίσκεται ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρία, Βίκτορ Όρμπαν, Άρον, για εμπλοκή σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων.

Όπως επιβεβαίωσε ο νυν Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ, επικαλούμενος δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο μικρότερος αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν, κρατείται.

Η ουγγρική αστυνομία ανέφερε στις 9 Νοεμβρίου ότι ανακριτές από το Εθνικό Γραφείο Ερευνών (NNI) και την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας (NVVH) διεξήγαγαν κοινές επιχειρήσεις σε σχέση με δύο ποινικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν αρκετά άτομα και διεξάγονταν έρευνες στη Βουδαπέστη και σε δύο οικισμούς της κομητείας Πέστ.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε το γεγονός ως «ελιγμό αντιπερισπασμού» εκ μέρους της νέας κυβέρνησης.

Ο Άρον Όρμπαν αποτελεί αντικείμενο έρευνας σε σχέση με ένα δίκτυο που εικάζεται ότι ασχολείται με εμπορία ανθρώπων και απάτη σε θέματα βίζας, στο οποίο εμπλέκονται αλλοδαποί που επιδιώκουν να εργαστούν στην Ουγγαρία.

Ungheria, “Il fratello di Orbán fermato per traffico di esseri umani” https://t.co/rpX23xVEsx — Repubblica (@repubblica) November 9, 2026

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε καταγγελίες ότι μια ομάδα με δεσμούς με επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες προσφερόταν να διευκολύνει την έκδοση βίζας και αδειών διαμονής έναντι χρημάτων.

Σύμφωνα με έρευνα του ουγγρικού ειδησεογραφικού μέσου Telex, εταιρείες που συνδέονται με τον Άρον Όρμπαν φέρονται να βοήθησαν Βιετναμέζους υπηκόους να αποκτήσουν ουγγρικές βίζες, εγγράφοντάς τους σε σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και ένα διήμερο μάθημα παροχής πρώτων βοηθειών στο Πανεπιστήμιο του Πετς.

Οι ρυθμίσεις αυτές φέρεται να βοήθησαν τους αιτούντες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για τη χορήγηση βίζας και, ενδεχομένως, να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν.

Στην έρευνα εμπλέκονται επίσης και άλλοι συνεργάτες του Άρον Όρμπαν. Το Telex ανέφερε ότι ένας Βιετναμέζος διερμηνέας με έδρα τη Βουδαπέστη, ο οποίος ήταν εξοικειωμένος με τις διαδικασίες έκδοσης βίζας, κατέθεσε στους ανακριτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω διερμηνέας βρισκόταν σε επαφή με άτομα που συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων δύο συνεργάτες που ταυτοποιήθηκαν ως G.B. και Γιάνος Μ., και είχε συναντήσει τον Άρον Όρμπαν δύο φορές.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε τη νέα κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη φερόμενη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του, Άρον, ως πολιτικό αντιπερισπασμό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα, ο Όρμπαν ισχυρίστηκε ότι οι αρχές τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και χρησιμοποιούν τον αδελφό του ως πιόνι για να διευθετήσουν πολιτικούς λογαριασμούς. Συνέδεσε τη χρονική στιγμή της αστυνομικής επιχείρησης με την προγραμματισμένη απάντηση της κυβέρνησης προς την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας σχετικά με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας. Ισχυρίστηκε ότι η έρευνα αποτελούσε μια προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή του κοινού από τη διαμάχη. «Ο στόχος είμαι εγώ· ο αδελφός μου είναι απλώς ένα πιόνι», έγραψε ο Όρμπαν.

Today, the government should be held to account before the National Security Committee over its handling of the communist-era secret police archives. However, instead of facing scrutiny, it is using political persecution to divert attention. What is happening in Hungary is not accountability. It is a political witch hunt. Whenever the government finds itself in an embarrassing situation, it resorts to the tactics of the communist-era secret police. The aim of this dirty political game is to eliminate opponents and establish a one-party state. I am the real target. My younger brother is simply being used to get to me. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 9, 2026

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