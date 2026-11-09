Οι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 2.100 χλμ

Θα καλύπτει και τα έξι κράτη-μέλη του Κόλπου 

Δημήτρης Μάνωλης

Οι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 2.100 χλμ
Al-Haramain high-speed train links the Muslim holy cities of Medina and Mecca during the annual hajj pilgrimage, in Mecca, Saudi Arabia, Sunday, July 10, 2022. This year's pilgrimage marks the largest since the coronavirus struck, although the...
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι υπουργοί Μεταφορών των έξι κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία κοινού σιδηροδρομικού δικτύου μήκους περίπου 2.100 χλμ που θα συνδέει το Κουβέιτ με το Ομάν.
  • Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών.
  • Το δίκτυο θα καλύπτει τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, με ήδη υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες συνδέσεις όπως το Hafeet Rail και τη γέφυρα King Hamad Causeway.
  • Οι δοκιμαστικές λειτουργίες της σύνδεσης μεταξύ Ομάν και Άμπου Ντάμπι αναμένονται να ξεκινήσουν το 2027.
  • Η ανάπτυξη εναλλακτικών χερσαίων μεταφορικών διαδρομών θεωρείται απαραίτητη λόγω των δυσκολιών στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, που επηρεάζουν εμπορικά πλοία στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν.
Snapshot powered by AI

Οι υπουργοί Μεταφορών των έξι κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) υπέγραψαν στο Μπαχρέιν συμφωνία για την περαιτέρω προώθηση του σχεδίου δημιουργίας ενός κοινού σιδηροδρομικού δικτύου μήκους περίπου 2.100 χιλιομέτρων, το οποίο θα συνδέει το Κουβέιτ στον βορρά με το Ομάν στον νότο.

Η συμφωνία υπεγράφη κατά τη διάρκεια συνάντησης στο παλάτι Αλ Ζαχίρ. Το έργο προτάθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και των μετακινήσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Νομική και κανονιστική προετοιμασία

Ο υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν, σεΐχης Αμπντουλά μπιν Άχμεντ Αλ Χαλίφα, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό ορόσημο για την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των χωρών του Κόλπου.

Όπως επισήμανε, αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, υπογράμμισε ότι η συμφωνία συνιστά σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ενοποίησης των μεταφορικών υποδομών της περιοχής.

Προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο θα καλύπτει και τα έξι κράτη-μέλη του οργανισμού: τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν.

Υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες σιδηροδρομικές συνδέσεις

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα, το Ομάν προωθεί τη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεσή του με τα Εμιράτα μέσω του έργου Hafeet Rail, μήκους 238 χιλιομέτρων.

Η νέα γραμμή προβλέπεται να συνδέσει το λιμάνι της Σοχάρ, στο Ομάν, με το Άμπου Ντάμπι, μέσω των περιοχών Αλ Μπουραΐμι και Αλ Αΐν. Οι δοκιμαστικές λειτουργίες της γραμμής αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

Η ενσωμάτωση του Μπαχρέιν στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο εξαρτάται από την κατασκευή της σχεδιαζόμενης γέφυρας King Hamad Causeway, η οποία θα συνδέει τη χώρα με τη Σαουδική Αραβία.

Η νέα αυτή σταθερή σύνδεση προβλέπεται να εξυπηρετεί τόσο την οδική όσο και τη σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Ο υπουργός Μεταφορών του Μπαχρέιν συνέδεσε, επίσης, την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών χερσαίων διαδρομών με τις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι δυσχέρειες αυτές έχουν επηρεάσει τις προσεγγίσεις εμπορικών πλοίων στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών μεταφορικών υποδομών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο

17:31LIFESTYLE

Γιώργος Λιβάνης: «Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου όταν έμαθα ότι πέθανε ο Μαζωνάκης»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Άνδρας έπεσε με το όχημά του στην περίφραξη του Λευκού Οίκου

17:29ΚΟΣΜΟΣ

 Νικολάς Μαδούρο: Αληθινή φωτογραφία ή προϊόν AI; - Φήμες για απώλεια κιλών, μελετάει όλη μέρα τη Βίβλο και το Κοράνι

17:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία - Στόχος ο περιορισμός των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Μόσχας

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο Σαρακήνικο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 28χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στο «Παπανικολάου»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα τοίχου σε σχολείο του Υμηττού

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Προανήγγειλε την παραίτησή του ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε υπάλληλος του δήμου Χαλκιδέων

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 2.100 χλμ

16:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νταλίκα «λαμπάδιασε» στην Περιμετρική – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή

16:28ANNOUNCEMENTS

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τέλος στην κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τα δύο ανίψια του

16:10LIFESTYLE

GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας: Έπαιρνε χρήματα για φορέματα και νυφικά και γινόταν «καπνός»

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

16:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Προανήγγειλε την παραίτησή του ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά:Από τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών στους 24 με 25 βαθμούς – Αισθητή άνοδος έως την Παρασκευή

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Από την Μπουρκίνα Φάσο η νεκρή στη βαλίτσα - Είχε δηλωθεί τον Οκτώβριο η εξαφάνισή της

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

16:10LIFESTYLE

GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τα δύο ανίψια του

13:18WHAT THE FACT

Ο Νοστράδαμος έκανε πέντε ανατριχιαστικές προβλέψεις που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αφορούν το 2027

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε υπάλληλος του δήμου Χαλκιδέων

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται και αναποδογυρίζει μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ