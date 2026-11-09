Οι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 2.100 χλμ

Snapshot Οι υπουργοί Μεταφορών των έξι κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία κοινού σιδηροδρομικού δικτύου μήκους περίπου 2.100 χλμ που θα συνδέει το Κουβέιτ με το Ομάν.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών.

Το δίκτυο θα καλύπτει τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, με ήδη υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες συνδέσεις όπως το Hafeet Rail και τη γέφυρα King Hamad Causeway.

Οι δοκιμαστικές λειτουργίες της σύνδεσης μεταξύ Ομάν και Άμπου Ντάμπι αναμένονται να ξεκινήσουν το 2027.

Η ανάπτυξη εναλλακτικών χερσαίων μεταφορικών διαδρομών θεωρείται απαραίτητη λόγω των δυσκολιών στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, που επηρεάζουν εμπορικά πλοία στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν. Snapshot powered by AI

Οι υπουργοί Μεταφορών των έξι κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) υπέγραψαν στο Μπαχρέιν συμφωνία για την περαιτέρω προώθηση του σχεδίου δημιουργίας ενός κοινού σιδηροδρομικού δικτύου μήκους περίπου 2.100 χιλιομέτρων, το οποίο θα συνδέει το Κουβέιτ στον βορρά με το Ομάν στον νότο.

Η συμφωνία υπεγράφη κατά τη διάρκεια συνάντησης στο παλάτι Αλ Ζαχίρ. Το έργο προτάθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και των μετακινήσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Νομική και κανονιστική προετοιμασία

Ο υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν, σεΐχης Αμπντουλά μπιν Άχμεντ Αλ Χαλίφα, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό ορόσημο για την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των χωρών του Κόλπου.

Όπως επισήμανε, αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, υπογράμμισε ότι η συμφωνία συνιστά σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ενοποίησης των μεταφορικών υποδομών της περιοχής.

Προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο θα καλύπτει και τα έξι κράτη-μέλη του οργανισμού: τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν.

Υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες σιδηροδρομικές συνδέσεις

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα, το Ομάν προωθεί τη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεσή του με τα Εμιράτα μέσω του έργου Hafeet Rail, μήκους 238 χιλιομέτρων.

Η νέα γραμμή προβλέπεται να συνδέσει το λιμάνι της Σοχάρ, στο Ομάν, με το Άμπου Ντάμπι, μέσω των περιοχών Αλ Μπουραΐμι και Αλ Αΐν. Οι δοκιμαστικές λειτουργίες της γραμμής αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

Η ενσωμάτωση του Μπαχρέιν στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο εξαρτάται από την κατασκευή της σχεδιαζόμενης γέφυρας King Hamad Causeway, η οποία θα συνδέει τη χώρα με τη Σαουδική Αραβία.

Η νέα αυτή σταθερή σύνδεση προβλέπεται να εξυπηρετεί τόσο την οδική όσο και τη σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Ο υπουργός Μεταφορών του Μπαχρέιν συνέδεσε, επίσης, την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών χερσαίων διαδρομών με τις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι δυσχέρειες αυτές έχουν επηρεάσει τις προσεγγίσεις εμπορικών πλοίων στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών μεταφορικών υποδομών.

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