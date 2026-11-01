Περσικός Κόλπος: Χτυπήθηκε τάνκερ LNG του Κατάρ - Βίντεο

Η Ντόχα καταγγέλλει την «επικίνδυνη πράξη» που απειλεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Περσικός Κόλπος: Χτυπήθηκε τάνκερ LNG του Κατάρ - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα δεξαμενόπλοιο LNG του Κατάρ, το «Al Mayeda», δέχθηκε επίθεση από άγνωστα αντικείμενα στον Περσικό Κόλπο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές ζημιές.
  • Το πλοίο παραμένει λειτουργικό και σε ασφαλή κατάσταση, ενώ αξιολογούνται οι συνέπειες του συμβάντος.
  • Το Κατάρ καταδίκασε έντονα την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.
  • Διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας.
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Ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ χτυπήθηκε από «αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα» ενώ πλέει στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία Qatar Gas Transport Company, στην τελευταία επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή κατά εμπορικού πλοίου.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ κατά του δεξαμενόπλοιου «Al Mayeda», το οποίο ανήκει στην εταιρεία Qatar Gas Transport Company και μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές ζημιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, που εκδόθηκε την Κυριακή.

Παράλληλα η εταιρεία σημείωσε ότι το πλοίο βρίσκεται επί του παρόντος σε «ασφαλή κατάσταση και είναι λειτουργικό» και ότι αξιολογούνται οι συνέπειες του συμβάντος.

Το Κατάρ εξέφρασε «έντονη καταδίκη και αποδοκιμασία της επίθεσης», όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του σε ανακοίνωση στο X. Η Ντόχα «το θεωρεί επικίνδυνη πράξη που απειλεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού», ανέφερε, προειδοποιώντας για τις περιφερειακές επιπτώσεις τέτοιων «απερίσκεπτων και ανεύθυνων πρακτικών».

Το υπουργείο ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκε του περιστατικού και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το ΥΠΕΞ ανέφερε ότι το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία της περιουσίας του και τη διαφύλαξη των συμφερόντων του.

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