 Νικολάς Μαδούρο: Αληθινή φωτογραφία ή προϊόν AI; - Φήμες για απώλεια κιλών, μελετάει τη Βίβλο

Snapshot Ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται φυλακισμένος στο Μπρούκλιν σχεδόν έναν χρόνο και αφιερώνει τις μέρες του στη μελέτη θρησκευτικών κειμένων, όπως η Βίβλος και το Κοράνι.

Ο Μαδούρο έχει χάσει σημαντικό βάρος λόγω της κακής ποιότητας του φαγητού στη φυλακή, επιταχύνοντας την απώλεια που είχε ήδη από προηγούμενη δίαιτα.

Μια φωτογραφία που δείχνει τη μεταμόρφωσή του είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν αποτελεί αυθεντική εικόνα.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει υποστεί σημαντική απώλεια βάρους και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αναμένεται να δικαστούν για κατηγορίες διακίνησης κοκαΐνης στις ΗΠΑ, τις οποίες αρνούνται. Snapshot powered by AI

O Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται σχεδόν έναν χρόνο σε φυλακή στο Μπρούκλιν και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του, μελετώντας θρησκευτικά και φιλοσοφικά κείμενα, με τη Βίβλο και το Κοράνι να αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της έγκλειστης καθημερινότητάς του.

Ωστόσο ως θεαματικότερη αλλαγή, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, είναι η σωματική, καθώς ο 63χρονος πρώην Πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει χάσει αρκετά κιλά., λόγω της κακής ποιότητας του φαγητού στη φυλακή.

Μάλιστα σε μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν δίκτυα, όπως το AlArabiya έχουν θέσει στην υπηρεσία τους την τεχνητή νοημοσύνη για να «αποδείξουν» τη μεταμόρφωση του Μαδούρο.

Ωστόσο, η φωτογραφία αν και αρκετά ρεαλιστική, είναι αποκλειστικό προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

مادورو يفقد كثيرًا من وزنه داخل السجن ويتجه إلى دراسة الأديان.. ويقضي يومه في قراءة القرآن والكتاب المقدس. ============== 🔴 نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي السابق، يقضي فترة احتجازه في سجن بروكلين، منشغلًا بدراسة النصوص الدينية والفلسفية. 🔴 الكتاب المقدس والقرآن أصبحا من أبرز الكتب التي يقضي مادورو وقته في قراءتها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز». 🔴 فقدان الوزن كان من أبرز التغيرات الجسدية التي طرأت على مادورو، البالغ 63 عامًا، بسبب رداءة الطعام داخل السجن. 🔴 مادورو يواجه اتهامات بتهريب آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. — العربية (@AlArabiya) November 9, 2026

Ο Μαδούρο, ο οποίος έχει μακροχρόνιο ενδιαφέρον για την πνευματικότητα, έχει επίσης συναντηθεί με ιερείς φυλακών, συμπεριλαμβανομένου ενός ιερέα και ενός ραβίνου. Το ενδιαφέρον του για το θείο φαίνεται να έχει βαθύνει μόνο κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν.

Ο Μαδούρο έχει δηλώσει δημοσίως ότι έχει εβραϊκή κληρονομιά. Έχει περιγράψει τον εαυτό του ως απόγονο μιας σεφαραδίτικης εβραϊκής κοινότητας που μετανάστευσε από τις Ολλανδικές Αντίλλες στη Βενεζουέλα κάποια στιγμή τον περασμένο αιώνα. Αλλά άνθρωποι κοντά στον Μαδούρο είπαν ότι δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ιουδαϊσμό μέχρι τη σύλληψή του.

Όσον αφορά στο βάρος του, άνθρωποι που γνωρίζουν κάνουν λόγο για σημαντική απώλεια κιλών.

Τα τελευταία χρόνια, έκανε δίαιτα και, μέχρι τη σύλληψή του, τηρούσε τη λεγόμενη δίαιτα Paleo, η οποία επιδιώκει να αναδημιουργήσει τα διατροφικά πρότυπα της Λίθινης Εποχής.

Αλλά η ανεπαρκής ποιότητα φαγητού στη φυλακή φαίνεται να έχει επιταχύνει την απώλεια βάρους του, είπαν δύο άτομα που γνωρίζουν τις διατροφικές του συνήθειες.

Ο πρώην πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα πιο αδύνατος και παραπονιόταν για το φαγητό τους τελευταίους μήνες, πρόσθεσαν.

Πιο επισφαλής, ωστόσο όπως σημειώνει το δημοσίευμα είναι η υγεία της συζύγου του Σίλια Φλόρες, η οποία ανάρρωνε από υστερεκτομή όταν συνελήφθη τον Ιανουάριο. Της έχει συνταγογραφηθεί νιτρογλυκερίνη για πόνους στο στήθος και έχει χάσει δύο δόντια και περισσότερα από 25 κιλά.

Κρατήθηκε σε απομόνωση για τρεις μήνες και, αφού μεταφέρθηκε στον γενικό πληθυσμό, τραυματίστηκε από τις επιπτώσεις του σπρέι πιπεριού που χρησιμοποιήθηκε για να διαλύσει έναν καυγά μεταξύ κρατουμένων.

Η νομική της ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να έπαθε μια μικρή καρδιακή προσβολή τον Ιούλιο. Κοιμάται τρεις με τέσσερις ώρες την ημέρα.

Ο Μαδούρο, 63 ετών, και η σύζυγός του, 70 ετών, έχει προγραμματιστεί να δικαστούν το επόμενο έτος με κατηγορίες για διευκόλυνση της διακίνησης χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

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