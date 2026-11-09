 Νικολάς Μαδούρο: Αληθινή φωτογραφία ή προϊόν AI; - Φήμες για απώλεια κιλών, μελετάει τη Βίβλο

Η «πνευματική» μεταστροφή του Νικολάς Μαδούρο μέσα στη φυλακή

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

 Νικολάς Μαδούρο: Αληθινή φωτογραφία ή προϊόν AI; - Φήμες για απώλεια κιλών, μελετάει τη Βίβλο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται φυλακισμένος στο Μπρούκλιν σχεδόν έναν χρόνο και αφιερώνει τις μέρες του στη μελέτη θρησκευτικών κειμένων, όπως η Βίβλος και το Κοράνι.
  • Ο Μαδούρο έχει χάσει σημαντικό βάρος λόγω της κακής ποιότητας του φαγητού στη φυλακή, επιταχύνοντας την απώλεια που είχε ήδη από προηγούμενη δίαιτα.
  • Μια φωτογραφία που δείχνει τη μεταμόρφωσή του είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν αποτελεί αυθεντική εικόνα.
  • Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει υποστεί σημαντική απώλεια βάρους και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της κράτησής της.
  • Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αναμένεται να δικαστούν για κατηγορίες διακίνησης κοκαΐνης στις ΗΠΑ, τις οποίες αρνούνται.
Snapshot powered by AI

O Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται σχεδόν έναν χρόνο σε φυλακή στο Μπρούκλιν και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του, μελετώντας θρησκευτικά και φιλοσοφικά κείμενα, με τη Βίβλο και το Κοράνι να αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της έγκλειστης καθημερινότητάς του.

Ωστόσο ως θεαματικότερη αλλαγή, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, είναι η σωματική, καθώς ο 63χρονος πρώην Πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει χάσει αρκετά κιλά., λόγω της κακής ποιότητας του φαγητού στη φυλακή.

Μάλιστα σε μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν δίκτυα, όπως το AlArabiya έχουν θέσει στην υπηρεσία τους την τεχνητή νοημοσύνη για να «αποδείξουν» τη μεταμόρφωση του Μαδούρο.

Ωστόσο, η φωτογραφία αν και αρκετά ρεαλιστική, είναι αποκλειστικό προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μαδούρο, ο οποίος έχει μακροχρόνιο ενδιαφέρον για την πνευματικότητα, έχει επίσης συναντηθεί με ιερείς φυλακών, συμπεριλαμβανομένου ενός ιερέα και ενός ραβίνου. Το ενδιαφέρον του για το θείο φαίνεται να έχει βαθύνει μόνο κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν.

Ο Μαδούρο έχει δηλώσει δημοσίως ότι έχει εβραϊκή κληρονομιά. Έχει περιγράψει τον εαυτό του ως απόγονο μιας σεφαραδίτικης εβραϊκής κοινότητας που μετανάστευσε από τις Ολλανδικές Αντίλλες στη Βενεζουέλα κάποια στιγμή τον περασμένο αιώνα. Αλλά άνθρωποι κοντά στον Μαδούρο είπαν ότι δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ιουδαϊσμό μέχρι τη σύλληψή του.

Όσον αφορά στο βάρος του, άνθρωποι που γνωρίζουν κάνουν λόγο για σημαντική απώλεια κιλών.

Τα τελευταία χρόνια, έκανε δίαιτα και, μέχρι τη σύλληψή του, τηρούσε τη λεγόμενη δίαιτα Paleo, η οποία επιδιώκει να αναδημιουργήσει τα διατροφικά πρότυπα της Λίθινης Εποχής.

Αλλά η ανεπαρκής ποιότητα φαγητού στη φυλακή φαίνεται να έχει επιταχύνει την απώλεια βάρους του, είπαν δύο άτομα που γνωρίζουν τις διατροφικές του συνήθειες.

Ο πρώην πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα πιο αδύνατος και παραπονιόταν για το φαγητό τους τελευταίους μήνες, πρόσθεσαν.

Πιο επισφαλής, ωστόσο όπως σημειώνει το δημοσίευμα είναι η υγεία της συζύγου του Σίλια Φλόρες, η οποία ανάρρωνε από υστερεκτομή όταν συνελήφθη τον Ιανουάριο. Της έχει συνταγογραφηθεί νιτρογλυκερίνη για πόνους στο στήθος και έχει χάσει δύο δόντια και περισσότερα από 25 κιλά.

Κρατήθηκε σε απομόνωση για τρεις μήνες και, αφού μεταφέρθηκε στον γενικό πληθυσμό, τραυματίστηκε από τις επιπτώσεις του σπρέι πιπεριού που χρησιμοποιήθηκε για να διαλύσει έναν καυγά μεταξύ κρατουμένων.

Η νομική της ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να έπαθε μια μικρή καρδιακή προσβολή τον Ιούλιο. Κοιμάται τρεις με τέσσερις ώρες την ημέρα.

Ο Μαδούρο, 63 ετών, και η σύζυγός του, 70 ετών, έχει προγραμματιστεί να δικαστούν το επόμενο έτος με κατηγορίες για διευκόλυνση της διακίνησης χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο

17:31LIFESTYLE

Γιώργος Λιβάνης: «Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου όταν έμαθα ότι πέθανε ο Μαζωνάκης»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Άνδρας έπεσε με το όχημά του στην περίφραξη του Λευκού Οίκου

17:29ΚΟΣΜΟΣ

 Νικολάς Μαδούρο: Αληθινή φωτογραφία ή προϊόν AI; - Φήμες για απώλεια κιλών, μελετάει όλη μέρα τη Βίβλο και το Κοράνι

17:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία - Στόχος ο περιορισμός των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Μόσχας

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο Σαρακήνικο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 28χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στο «Παπανικολάου»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε τμήμα τοίχου σε σχολείο του Υμηττού

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Προανήγγειλε την παραίτησή του ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε υπάλληλος του δήμου Χαλκιδέων

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες του Κόλπου υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 2.100 χλμ

16:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νταλίκα «λαμπάδιασε» στην Περιμετρική – Μαύροι καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή

16:28ANNOUNCEMENTS

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τέλος στην κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τα δύο ανίψια του

16:10LIFESTYLE

GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας: Έπαιρνε χρήματα για φορέματα και νυφικά και γινόταν «καπνός»

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

16:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Προανήγγειλε την παραίτησή του ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά:Από τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών στους 24 με 25 βαθμούς – Αισθητή άνοδος έως την Παρασκευή

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Από την Μπουρκίνα Φάσο η νεκρή στη βαλίτσα - Είχε δηλωθεί τον Οκτώβριο η εξαφάνισή της

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

16:10LIFESTYLE

GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τα δύο ανίψια του

13:18WHAT THE FACT

Ο Νοστράδαμος έκανε πέντε ανατριχιαστικές προβλέψεις που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αφορούν το 2027

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε υπάλληλος του δήμου Χαλκιδέων

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται και αναποδογυρίζει μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ