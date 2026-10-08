Νικολάς Μαδούρο: Νέες κατηγορίες κατά του ίδιου και της συζύγου του για βασανιστήρια

Τα βασανιστήρια αυτά περιλάμβαναν ηλεκτροσόκ, πρόκληση ασφυξίας, βιασμό

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Νικολάς Μαδούρο: Νέες κατηγορίες κατά του ίδιου και της συζύγου του για βασανιστήρια
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  • Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες κατηγορούνται για βασανιστήρια, περιλαμβανομένων ηλεκτροσόκ, ασφυξίας και βιασμού, σύμφωνα με νέο κατηγορητήριο του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
  • Το ζευγάρι συνελήφθη σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και κρατείται στη Νέα Υόρκη από τον Ιανουάριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία και καταστολή πολιτικών αντιπάλων.
  • Η Φλόρες απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής της λόγω κινδύνου διαφυγής και κοινωνικού κινδύνου, παρά τα προβλήματα υγείας που παρουσίασε.
  • Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι η Φλόρες είχε καθοριστικό ρόλο στο σύστημα καταστολής και διέταξε βασανιστήρια για την προστασία παράνομων δραστηριοτήτων της οικογένειας.
  • Η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο υπερασπίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ως «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου», ενώ ο Μαδούρο δήλωσε ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».
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Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κατηγορούνται για διάπραξη βασανιστηρίων, σύμφωνα με έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Το νέο κατηγορητήριο, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο, δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από την εμφάνιση της Φλόρες στο δικαστήριο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της να αποφυλακιστεί έως τη δίκη. Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν απέρριψε το αίτημά της. Ο Μαδούρο και η Φλόρες κρατούνται σε φυλακή της Νέας Υόρκης από τις αρχές Ιανουαρίου.

Το ζευγάρι συνελήφθη κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες περί «ναρκοτρομοκρατίας». Η επιχείρηση προκάλεσε ευρεία διεθνή κατακραυγή. Ο Μαδούρο και η Φλόρες έχουν δηλώσει αθώοι στην ποινική υπόθεση σε βάρος τους.

Το CNN μετέδωσε πρώτο την Τετάρτη ότι αναμενόταν νέο κατηγορητήριο.

Το νέο έγγραφο περιγράφει τις φρικτές μεθόδους που φέρονται να χρησιμοποίησαν ο Μαδούρο και η σύζυγός του για να καταστείλουν την αντιπολίτευση και να διατηρήσουν τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρίσκονταν στην κορυφή «ενός συστήματος καταστολής που στηριζόταν στη βία κατά της πολιτικής αντιπολίτευσης, στις αυθαίρετες κρατήσεις και στα βασανιστήρια κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Τα βασανιστήρια αυτά περιλάμβαναν ηλεκτροσόκ, πρόκληση ασφυξίας, βιασμό, εξαναγκασμό σε γυμνότητα, παρατεταμένη απομόνωση, στέρηση τροφής, εγκλεισμό σε κελιά τιμωρίας και ψυχολογικά βασανιστήρια, όπως απειλές πρόκλησης βλάβης και δολοφονίας μελών των οικογενειών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», αναφέρεται.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες, σύμφωνα με το νέο κατηγορητήριο, «βρίσκονταν στην κορυφή αυτής της βίαιης δομής εξουσίας».

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Φλόρες είχε καθοριστικό ρόλο, καθώς «συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος καταστολής και διέταξε τον βασανισμό προσώπων για να προστατεύσει τις παράνομες δραστηριότητες μελών της οικογένειάς της».

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν Αμερικανοί πολίτες «που θεωρούνταν απειλή» για την εξουσία του Μαδούρο.

«Ένας συγκεκριμένος πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών κρατήθηκε στη Βενεζουέλα και υποβλήθηκε, μεταξύ άλλων, σε στέρηση τροφής και νερού, εικονικό πνιγμό, επανειλημμένους ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ στους όρχεις και αναγκαστική χορήγηση ενέσεων».

Ενώ γινόταν γνωστό το νέο κατηγορητήριο, οι δικηγόροι της Φλόρες ζητούσαν την αποφυλάκισή της, προτείνοντας κατ’ οίκον περιορισμό με εικοσιτετράωρη φύλαξη από ιδιωτική ασφάλεια. Επικαλέστηκαν χρόνια προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων καρδιολογικές παθήσεις.

Ο Χέλερσταϊν αντέκρουσε το επιχείρημα, επισημαίνοντας ότι η Φλόρες αρνούνταν να υποβληθεί σε καρδιακό καθετηριασμό όσο παρέμενε σε καθεστώς κράτησης μαζί με τον γενικό πληθυσμό της φυλακής.

«Έχω υποβληθεί σε αυτή την εξέταση, οπότε γνωρίζω τι είναι», είπε ο δικαστής, σημειώνοντας ότι συνήθως δεν απαιτεί νοσηλεία. «Δεν υπάρχει πόνος. Δεν γίνεται γενική αναισθησία».

Ο δικηγόρος της Φλόρες αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υψηλή αρτηριακή της πίεση. «Ελέγχεται με χάπια», απάντησε ο Χέλερσταϊν.

Η υπερασπιστική της ομάδα ανέφερε επίσης στο δικαστήριο ότι η Φλόρες έχει χάσει περισσότερα από 11 κιλά και δύο δόντια από τότε που τέθηκε υπό κράτηση.

«Για ό,τι αξίζει αυτή η παρατήρηση, η σημερινή της εμφάνιση δεν είναι χειρότερη, και ίσως είναι λίγο καλύτερη, από όταν την είδα πρώτη φορά, κατά την απαγγελία των κατηγοριών», είπε ο Χέλερσταϊν. Ο δικηγόρος της απάντησε ότι τότε η Φλόρες «ήταν ακόμη τυλιγμένη με επιδέσμους» εξαιτίας της βίαιης σύλληψής της.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης αντιτάχθηκε στο αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση, το οποίο τελικά απορρίφθηκε. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν, τόσο στο δικαστήριο όσο και σε έγγραφά τους, ότι η Φλόρες παρουσιάζει «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο διαφυγής και αποτελεί κίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο». Επέμειναν επίσης ότι έχει λάβει επαρκή ιατρική φροντίδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπερασπιστεί την αμφιλεγόμενη επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, επιμένοντας ότι επρόκειτο για «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου». Κατά την πρώτη εμφάνισή του σε αμερικανικό δικαστήριο, ο Μαδούρο δήλωσε: «Είμαι ένας πρόεδρος που έχει απαχθεί — ένας αιχμάλωτος πολέμου!»

Με πληροφορίες από Guardian και Associated

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