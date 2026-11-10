Βόρεια Κορέα: Νέα δοκιμή τορπιλών υψηλής ταχύτητας – Στον στόλο από το 2027

Snapshot Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέο σύστημα τορπιλών υψηλής ταχύτητας με σκοπό την ένταξή του στον στόλο της από το 2027.

Η δοκιμή επιβεβαίωσε την «αποτελεσματικότητα στη μάχη» του νέου οπλικού συστήματος, χωρίς να αποκαλυφθούν τεχνικά στοιχεία.

Τον Οκτώβριο είχε δοκιμαστεί τορπίλη με τεχνητή νοημοσύνη για ακριβή εντοπισμό και καθοδήγηση στόχου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, με έμφαση σε υποβρύχιες δυνατότητες και νέα πολεμικά πλοία.

Η χώρα σχεδιάζει την ανάπτυξη μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων και νέου πλοίου με πυρηνικές δυνατότητες, που σύμφωνα με τον Κιμ δεν έχει κανένα άλλο κράτος. Snapshot powered by AI

Νέο σύστημα τορπιλών υψηλής ταχύτητας δοκίμασε η Βόρεια Κορέα, με στόχο να το εντάξει στον εξοπλισμό του Πολεμικού Ναυτικού της από τις αρχές του 2027, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τρίτη (10/11) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (9/11) και, όπως υποστήριξε το KCNA, επιβεβαίωσε την «αποτελεσματικότητα στη μάχη» του νέου οπλικού συστήματος. Δεν δόθηκαν, ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Πρόκειται για ακόμη μία δοκιμή στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανακοινώσει διαδοχικές δοκιμές πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποβρύχιων όπλων.

Στα μέσα Οκτωβρίου, οι βορειοκορεατικές αρχές είχαν γνωστοποιήσει τη δοκιμή τορπίλης ακριβείας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και την καθοδήγηση προς τον στόχο.

Προτεραιότητα του Κιμ Γιονγκ Ουν η ενίσχυση του στόλου

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει θέσει την αναβάθμιση του Πολεμικού Ναυτικού στις βασικές στρατιωτικές προτεραιότητές του, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων και στην ενίσχυση των υποβρύχιων δυνατοτήτων.

Η χώρα έθεσε σε υπηρεσία δύο νέα αντιτορπιλικά εκτοπίσματος 5.000 τόνων το 2026, ενώ η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει και την ανάπτυξη μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων, κατηγορίας 10.000 τόνων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ υποστήριξε ότι κατασκευάζεται νέο πολεμικό πλοίο με δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και πυρηνικές, που, όπως ισχυρίστηκε, δεν διαθέτει καμία άλλη χώρα στον κόσμο.

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