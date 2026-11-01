Βόρεια Κορέα: Δοκιμή πυραυλικής κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς

Snapshot Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε επιτυχώς μια πυραυλική κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς τύπου 2, ικανή να καταστρέψει περιοχή 120-130 στρεμμάτων.

Οι κεφαλές με πυρομαχικά διασποράς χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες και αναμένεται να είναι διαθέσιμες στο στρατό μέχρι το τέλος του έτους.

Το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ πραγματοποίησε πρόσφατα αρκετές πυραυλικές δοκιμές και παρουσίασε διάφορα είδη drones σε στρατιωτική έκθεση.

Την Πέμπτη, εκτοξεύθηκαν περίπου δέκα βαλλιστικοί πύραυλοι από την ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας προς τη θάλασσα, σύμβολο στρατιωτικής ισχύος κατά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στη Νότια Κορέα. Snapshot powered by AI

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε σήμερα πως ερευνητικά ινστιτούτα αμυντικής τεχνολογίας προχώρησαν σε δοκιμή ενός σημαντικού οπλικού συστήματος.

Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή είχε ως στόχο «να αξιολογηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα και η ισχύς μιας κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς, η οποία προορίζεται για τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους». Κατά τη δοκιμή διαπιστώθηκε ότι μια κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς «τύπου 2» μπορεί να καταστρέψει μια περιοχή-στόχο έκτασης 120 έως 130 στρεμμάτων, όπως ανέφερε το πρακτορείο.

Αξιωματούχος της διοίκησης πυραύλων της Βόρειας Κορέας ανέφερε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως οι κεφαλές με πυρομαχικά διασποράς χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας θα έχουν στη διάθεσή τους όλους τους τύπους αυτών των βομβών, σύμφωνα με το KCNA.

Σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ προχώρησε τις τελευταίες εβδομάδες σε αρκετές πυραυλικές δοκιμές, ενώ διοργάνωσε έκθεση με παρουσίαση διαφόρων τύπων drones.

Την Πέμπτη, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περίπου δέκα βαλλιστικούς πυραύλους από την ανατολική ακτή της προς τη θάλασσα, ανήμερα της επίσκεψης του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στη Νότια Κορέα.

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