Βόρεια Κορέα: Οι κυρώσεις δεν αναιρούν το καθεστώς μας ως πυρηνικής δύναμης

Snapshot Η Βόρειαορέα καταγγέλλει τις κυρώσεις ως παραβίαση της κυριαρχίας της από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ δηλώνει ότι οι κυρώσεις δεν θα αλλάξουν την κατάσταση της ως πυρηνικής δύναμης.

Η πολυμερή ομάδα MSMT, με συμμετοχή ΗΠΑ, Βρετανίας, Αυστραλίας και Νότιας Κορέας, καλεί σε πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων του ΟΗΕ.

Η Βόρεια Κορέα θεωρεί το πυρηνικό της οπλοστάσιο αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της εθνικής της άμυνας και επιβίωσης.

Ο στόχος των ψηφισμάτων του ΟΗΕ είναι ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος και των δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας. Snapshot powered by AI

Έντονη ήταν η αντίδραση της Βόρειας Κορέας απέναντι στις νέες πιέσεις της διεθνούς κοινότητας, ξεκαθαρίζοντας πως τα τιμωρητικά μέτρα δεν πρόκειται να μεταβάλουν το καθεστώς της ως κράτους με πυρηνικό οπλοστάσιο. Το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ προχώρησε σε καταγγελία της κοινής δήλωσης που εξέδωσε πρόσφατα ομάδα χωρών για την επίβλεψη των κυρώσεων. Μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA, η Βόρεια Κορέα χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της», αποδίδοντάς την στην εχθρική στάση που τηρούν απέναντί της οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση συνολικά.

Η αντίδραση αυτή ήρθε ως ευθεία απάντηση στη δήλωση της Τετάρτης από την πολυμερή ομάδα παρακολούθησης κυρώσεων (Multilateral Sanctions Monitoring Team - MSMT). Στον συγκεκριμένο συνασπισμό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα. Η ομάδα MSMT κάλεσε τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων εις βάρος της Πιονγκγιάνγκ. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας μέσω του πρακτορείου KCNA ότι «οι κυρώσεις και οι πιέσεις μπορεί να αποδίδουν σε αδύναμους, αλλά ποτέ σε εμάς». Ο ίδιος συμπλήρωσε με έμφαση πως οι πιέσεις από την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της δεν είναι ικανές να κλονίσουν τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Ο στόχος των ψηφισμάτων του ΟΗΕ

Υπενθυμίζεται ότι ο διακηρυγμένος στόχος της διεθνούς κοινότητας και των επανειλημμένων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ο πλήρης τερματισμός τόσο του προγράμματος πυρηνικών όπλων όσο και των δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων που αναπτύσσει συστηματικά η Βόρεια Κορέα. Ωστόσο, παρά τη συνεχιζόμενη διπλωματική και οικονομική απομόνωση, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν επιμένει να προτάσσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο ως αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της εθνικής του άμυνας και επιβίωσης.

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