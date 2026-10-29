Νότια Κορέα - Call of Duty: Οργή για την χρήση εικόνων με το ποδοπάτημα 160 ανθρώπων το 2022

Snapshot Το βιντεοπαιχνίδι Call of Duty: Modern Warfare 4 χρησιμοποιεί cutscenes που απεικονίζουν το θανατηφόρο ποδοπάτημα στη Σεούλ το 2022, όπου 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο σύλλογος συγγενών θυμάτων της Ιταεγιόν ζητά την αφαίρεση αυτών των σκηνών λόγω του τραυματικού χαρακτήρα τους για τις οικογένειες και τους επιζώντες.

Η εταιρεία Activision δήλωσε ότι τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν τη φανταστική ιστορία του παιχνιδιού και δεν υπήρχε πρόθεση να προσβληθούν κάποιος.

Το ζήτημα προκάλεσε δημόσια συζήτηση και πολιτικές αντιδράσεις στη Νότια Κορέα, ενώ το παιχνίδι σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην τοπική αγορά. Snapshot powered by AI

Οικογένειες στη Νότια Κορέα ζητούν από τους δημιουργούς του Call of Duty να αφαιρέσουν μερικές σκηνές (cutscenes) από το νέο βιντεοπαιχνίδι τους, οι οποίες απεικονίζουν στιγμιότυπα από το θανατηφόρο ποδοπάτημα που είχε σημειωθεί στη Σεούλ το 2022, από το οποίο έχασαν την ζωή τους 160 άνθρωποι.

Τα cutscenes, διάρκειας μερικών δευτερολέπτων, που εμφανίζονται στην αρχή του «Call of Duty: Modern Warfare 4», χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχείο για να υποστηρίξουν τη φανταστική ιστορία του παιχνιδιού, σύμφωνα με την Activision, την αμερικανική εταιρεία που εκδίδει το βιντεοπαιχνίδι. Όπως εξηγεί η εταιρεία στην ιστοσελίδα της, το παιχνίδι εστιάζει σε διάφορους χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων και ο Park Hyun-Jun, έναν νεαρό Νοτιοκορεάτη στρατιώτη που βιώνει για πρώτη φορά πραγματική μάχη όταν εισβάλλει η Βόρεια Κορέα.

Στα εν λόγω cutscenes απεικονίζονται σκηνές χάους: Ένα άτομο προσπαθεί να σώσει έναν άνθρωπο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο δρόμο με ΚΑΡΠΑ, δεκάδες σοροί βρίσκονται στο έδαφος, καθώς διασώστες μεταφέρουν ένα τραυματία με φορείο.

Δείτε τα cutscenes:

Συνολικά 160 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από ποδοπατήματα σε ένα στενό δρομάκι στην περιοχή Ιταεγιόν της Σεούλ, κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Halloween το 2022.

«Εξακολουθούμε να ζούμε με τραύματα»

«Είμαστε αποτροπιασμένοι που εκείνες οι τραυματικές για εμάς στιγμές, στις οποίες εκατοντάδες πολίτες προσπαθούσαν να σώσουν ο ένας τον άλλον, ενώ εκατοντάδες νεκροί κείτονταν στον κρύο δρόμο, χρησιμοποιήθηκαν ήταν για να δημιουργηθεί μια σκηνή σε ένα βιντεοπαιχνίδι», ανέφερε σε δήλωσή του το συμβούλιο συγγενών θυμάτων της Ιταεγιόν, απαιτώντας την αφαίρεση του υλικού.

Όπως αναφέρει το συμβούλιο, εκατοντάδες άτομα που είχαν συμμετάσχει στη διάσωση ή είχαν γίνει μάρτυρες του ποδοπατήματος εξακολουθούν να ζουν με τραύματα.

Η Activision δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας, Yonhap, ότι «ορισμένα πραγματικά πλάνα που ελήφθησαν από δελτία ειδήσεων, πράγματι περιλαμβάνονται σε cutscenes στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχείο για να υποστηρίξουν τη φανταστική ιστορία του έργου».

«Δεν είχαμε απολύτως καμία πρόθεση να αναφερθούμε ή να κοροϊδέψουμε οποιαδήποτε πραγματικά τραγικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της τραγωδίας στην Ιταεγιόν».

Παίκτες στη Νότια Κορέα αναγνώρισαν τα cutscenes μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, ενώ κορεατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί συνέκριναν τα βίντεο με πλάνα που είχαν τραβηχτεί τη νύχτα του ποδοπατήματος.

Δείτε βίντεο:

Το αίτημα του συλλόγου έρχεται την ημέρα που η Νότια Κορέα συμπληρώνει την τέταρτη επέτειο της τραγωδίας.

Το «Call of Duty: Modern Warfare 4» είχε γίνει θέμα πολιτικής συζήτησης ήδη πριν από την κυκλοφορία του, με συντηρητικούς πολιτικούς να παροτρύνουν τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ, ο οποίος ακολουθεί μια πιο συμβιβαστική προσέγγιση απέναντι στη Βόρεια Κορέα, να παίξει το παιχνίδι για να κατανοήσει αυτό που περιέγραψαν ως «απειλή από την Πιονγιάνγκ».

Το βιντεοπαιχνίδι κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα πωλήσεων της Νότιας Κορέας στο Steam, την κορυφαία πλατφόρμα παιχνιδιών για υπολογιστές, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του.