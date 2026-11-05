Βόρεια Κορέα:Δοκιμή συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας και εκτόξευση πυραύλου κρουζ μεγάλης εμβέλειας

Η Πιονγκγιάνγκ αποκάλυψε τις νέες δοκιμές, συνεχίζοντας παράλληλα τις στρατιωτικές δοκιμές των τελευταίων ημερών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βόρεια Κορέα:Δοκιμή συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας και εκτόξευση πυραύλου κρουζ μεγάλης εμβέλειας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας με εκτόξευση αναχαιτιστικών πυραύλων.
  • Η δοκιμή επιβεβαίωσε τις τεχνικές προδιαγραφές, την αξιοπιστία και τις δυνατότητες εντοπισμού και εγκλωβισμού στόχων του συστήματος.
  • Πραγματοποιήθηκε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου με πύραυλο κρουζ μεγάλης εμβέλειας από τη διοίκηση στρατηγικών πυραύλων.
  • Οι εκτοξεύσεις πυραύλων έγιναν από την περιοχή Σοντόκ προς την Ανατολική Θάλασσα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό υπουργείο Άμυνας.
  • Οι δοκιμές συνεχίζουν τις πρόσφατες στρατιωτικές δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας.
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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε χθες Τετάρτη αναχαιτιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο δοκιμής ενός νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ διεξήγαγε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου από πύραυλο κρουζ μεγάλης εμβέλειας, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας επιβεβαίωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και την αξιοπιστία του, τις λειτουργίες αλλαγής κατεύθυνσης των πυραύλων, καθώς και την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει και να εγκλωβίζει στόχους.

Παράλληλα, μονάδα της διοίκησης στρατηγικών πυραύλων κρουζ μεγάλης εμβέλειας διεξήγαγε άσκηση προσβολής εικονικού στόχου, αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το δημοσίευμα του KCNA επιβεβαιώνει την ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού υπουργείου Άμυνας περί εκτόξευσης πυραύλων από την περιοχή Σοντόκ της Βόρειας Κορέας προς την Ανατολική Θάλασσα - όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.

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