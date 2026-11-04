Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση αγνώστου βλήματος προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας – Σε επιφυλακή η Σεούλ

Η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε σε νέα εκτόξευση προς τη θάλασσα, ανατολικά της Κορεατικής Χερσονήσου, συνεχίζοντας τις στρατιωτικές δοκιμές των τελευταίων ημερών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση αγνώστου βλήματος προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας – Σε επιφυλακή η Σεούλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση αγνώστου βλήματος προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, ανατολικά της Κορεατικής Χερσονήσου.
  • Οι νοτιοκορεατικές αρχές εντόπισαν την εκτόξευση, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για την προέλευση, την απόσταση ή το σημείο πτώσης του βλήματος.
  • Η ανάλυση για τον προσδιορισμό του τύπου του βλήματος, και εάν πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο, βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Η νέα εκτόξευση γίνεται σε περίοδο αυξημένων στρατιωτικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, μετά από πολλαπλές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων στα τέλη Οκτωβρίου.
  • Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει διευκρινίσει τον σκοπό της τελευταίας εκτόξευσης, ενώ η κίνηση αυτή συμπίπτει με την επιθυμία των ΗΠΑ για επανέναρξη διπλωματικών επαφών.
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Σε νέα εκτόξευση αγνώστου βλήματος προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (4/11) η Βόρεια Κορέα, προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των ακτών της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας.

Οι νοτιοκορεατικές στρατιωτικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι εντόπισαν την εκτόξευση, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το σημείο από το οποίο πραγματοποιήθηκε, την απόσταση που διένυσε το βλήμα ή την περιοχή όπου κατέπεσε. Η ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο.

Koreas Tensions

Μπαράζ στρατιωτικών δοκιμών από την Πιονγκγιάνγκ

Η νέα εκτόξευση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας της Βόρειας Κορέας. Στις 29 Οκτωβρίου, η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε περίπου δέκα βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς προς την ίδια θαλάσσια περιοχή, ενώ στις 31 Οκτωβρίου πραγματοποίησε ακόμη μία δοκιμή, η οποία, σύμφωνα με τα κρατικά της μέσα ενημέρωσης, αφορούσε τακτικό βαλλιστικό πύραυλο με κεφαλή διασποράς.

Η νέα στρατιωτική κίνηση καταγράφεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να επαναλάβει τις διπλωματικές επαφές με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Μέχρι στιγμής, η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει δώσει διευκρινίσεις για τον σκοπό της τελευταίας εκτόξευσης, ενώ παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για νέα δοκιμή οπλικού συστήματος ή για μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.

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