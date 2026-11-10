Ο Λευκός Οίκος «συγκρατημένα αισιόδοξος» για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας

Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ (δεξιά) μιλά κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονισμού πριν από τις τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,...

Snapshot Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε στρατιωτικά θέματα ασφαλείας και τις εδαφικές διεκδικήσεις, με τη Ρωσία να απαιτεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και την Ουκρανία να επιμένει στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζονται για την προετοιμασία των συνομιλιών και ενδεχόμενα θα συναντηθούν απευθείας με Πούτιν και Ζελένσκι μετά το Άμπου Ντάμπι.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει με καχυποψία την πρόταση για νέα δομή ασφαλείας που προωθούν οι ΗΠΑ, φοβούμενη αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ.

Οι τρεις προτεραιότητες του Κιέβου είναι η αποκλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα για την εξαγωγή σιτηρών, ο τερματισμός επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις πριν τον χειμώνα και η διοργάνωση τριμερούς συνόδου κορυφής. Snapshot powered by AI

«Συγκρατημένα αισιόδοξος» εμφανίζεται ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το Axios, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επαναλαμβάνονται αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι επαφές, που διεξάγονται την Τρίτη και την Τετάρτη, σηματοδοτούν την πρώτη φορά που οι δύο πλευρές κάθονται στο ίδιο τραπέζι παρουσία Αμερικανών διαμεσολαβητών από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι συνομιλίες είχαν ανασταλεί λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εργάστηκαν επί εβδομάδες για να πείσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ευελπιστούν ότι ο Πούτιν θα εμφανιστεί πιο διαλλακτικός, ειδικά μετά την κίνηση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις στις ρωσικές πωλήσεις ντίζελ, ένα μέτρο που ικανοποίησε ιδιαίτερα τη Μόσχα.

«Οι σχέσεις που έχουμε χτίσει με τον Πούτιν θα είναι καθοριστικές σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μετά τις συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενδέχεται να ταξιδέψουν σε Μόσχα και Κίεβο για απευθείας τετ α τετ με τους Πούτιν και Ζελένσκι.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι δύο απεσταλμένοι είχαν καθημερινές –και ενίοτε πολλαπλές μέσα στην ίδια ημέρα– τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος.

Το μεγάλο «αγκάθι» των εδαφικών

Παρά τα θετικά μηνύματα των ΗΠΑ, η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει χαώδης, ιδιαίτερα στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων. Οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και η άρνηση του Πούτιν να συναινέσει σε κατάπαυση του πυρός ρίχνουν βαριά σκιά στις προοπτικές ουσιαστικής προόδου.

«Υπάρχει μια ευκαιρία να σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια συμφωνία και να γεφυρωθούν τα χάσματα», σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Η επιστροφή των πλευρών στο τραπέζι δεν ήταν εύκολη και βλέπουμε ελπιδοφόρα σημάδια ως διαμεσολαβητές».

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι θα κινηθούν σε δύο άξονες:

Στρατιωτική ομάδα εργασίας: Υπό τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγό Άλεξους Γκρίνκεβιτς, θα συζητήσει την παρακολούθηση της εκεχειρίας και τις ρυθμίσεις ασφαλείας στη μεταπολεμική εποχή.

Πολιτική ομάδα εργασίας: Θα επικεντρωθεί στο πιο ευαίσθητο θέμα, τις εδαφικές διεκδικήσεις. Σε δημόσιο επίπεδο οι θέσεις είναι αμετακίνητες: Η Ρωσία απαιτεί τον έλεγχο όλου του Ντονμπάς και η Ουκρανία επιμένει σε διαχωρισμό με βάση τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου. Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες, Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι «και οι δύο πλευρές έχουν δείξει λίγη ευελιξία» το τελευταίο διάστημα.

Ο ευρωπαϊκός παράγοντας και οι φόβοι αποδυνάμωσης του ΝΑΤΟ

Στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ προσκάλεσαν στο Άμπου Ντάμπι ανώτερους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, αλλά και της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Στόχος των ΗΠΑ είναι να ανοίξει μια τρίτη γραμμή διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Ρωσίας, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας δομής ασφαλείας. Η ιδέα αυτή, ωστόσο, αντιμετωπίζεται με έντονη καχυποψία από την Ευρώπη. Αρκετές χώρες θεωρούν ότι υιοθετεί το ρωσικό αφήγημα (ότι η Ευρώπη αποτελεί απειλή για τη Μόσχα) και ανησυχούν ότι θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ.

Οι 3 προτεραιότητες του Κιέβου

Εν όψει των κρίσιμων επαφών, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν θέσει τρεις βασικές προτεραιότητες στο τραπέζι:

Την επίτευξη συμφωνίας για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να επιτραπούν οι εξαγωγές σιτηρών.

Την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων σε ουκρανικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου πριν από τον χειμώνα.

Τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνόδου κορυφής (Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι), ενδεχομένως στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Μαϊάμι τον επόμενο μήνα.

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