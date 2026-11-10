Αδιανόητο περιστατικό στη Βρετανία: Έκλεψε ασθενοφόρο με ασθενή και διασώστη και έκανε «βόλτες»

Snapshot Ένας 32χρονος υπό την επήρεια του ναρκωτικού «monkey dust» έκλεψε ασθενοφόρο στη Βρετανία και το οδήγησε επικίνδυνα για πάνω από 20 λεπτά, με μέσα ασθενή και διασώστη.

Ο ηλικιωμένος ασθενής που βρισκόταν στο όχημα λάμβανε αντιπηκτική αγωγή και αντιμετώπιζε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο δράστης χρησιμοποίησε τη λειτουργία «run lock» για να κρατήσει τον κινητήρα αναμμένο χωρίς κλειδί και δεν ανταποκρίθηκε στις φωνές του διασώστη να σταματήσει το όχημα.

Ο 32χρονος παραδέχτηκε την ενοχή του για παράνομη κατακράτηση και κλοπή οχήματος και καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλάκιση.

Η χρήση «monkey dust» προκάλεσε στον δράστη παραισθήσεις και παρανοϊκή συμπεριφορά, οδηγώντας τον να πιστεύει ότι λάμβανε κωδικοποιημένα μηνύματα που τον καθοδηγούσαν. Snapshot powered by AI

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν ένας διασώστης και ένας ηλικιωμένος ασθενής στη Βρετανία, όταν ο 32χρονος Μάρσαλ Λιζ κατέλαβε το ασθενοφόρο στο οποίο επέβαιναν και άρχισε να οδηγεί αλλοπρόσαλλα για περισσότερα από 20 λεπτά, υποστηρίζοντας ότι «λάμβανε κωδικοποιημένα μηνύματα».

Το πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Royal Stoke. Ο Λιζ, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση παραισθήσεων λόγω χρήσης του ναρκωτικού «monkey dust», κατάφερε να κλέψει το όχημα εκμεταλλευόμενος τη λειτουργία «run lock», η οποία κρατά τον κινητήρα αναμμένο χωρίς να χρειάζεται το κλειδί στη μίζα.

Μάλιστα, λίγα λεπτά νωρίτερα, οι διασώστες τον είχαν απομακρύνει από τη θέση του οδηγού ενός άλλου ασθενοφόρου, ωστόσο εκείνος κατάφερε να τρυπώσει στο δεύτερο όχημα.

«Ποιος στο διάολο είσαι;»

Όπως περιέγραψε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Ρόμπερτ Χολτ, ο διασώστης που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος νόμιζε αρχικά ότι στο τιμόνι είχε καθίσει ο συνάδελφός του. Όταν συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, του φώναξε: «Ποιος στο διάολο είσαι; Πρέπει να κάνεις στην άκρη, υπάρχουν άνθρωποι εδώ πίσω».

Ωστόσο, η αντίδραση του Λιζ ήταν ανύπαρκτη. «Ο κατηγορούμενος δεν απάντησε ούτε έκανε καμία προσπάθεια να σταματήσει το όχημα. Η ταχύτητα με την οποία οδηγούσε δεν ήταν μεγάλη, αλλά περνούσε με κόκκινο», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος, καθώς στο πίσω μέρος νοσηλευόταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, ο οποίος λάμβανε αντιπηκτική αγωγή και δεχόταν τις πρώτες βοήθειες για τραύμα στο κεφάλι. «Αν το ασθενοφόρο τρακάριζε με αυτόν μέσα, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα επιβίωσης», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χολτ. Τελικά, ο 32χρονος σταμάτησε το ασθενοφόρο σε ένα βενζινάδικο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να κρυφτεί από την αστυνομία.

Οι παραισθήσεις από το «monkey dust»

Ο Λιζ δήλωσε ένοχος για παράνομη κατακράτηση και διακεκριμένη κλοπή οχήματος, ενώ καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλάκιση.

Η συνήγορος υπεράσπισής του, Τζένιφερ Ντέβανς-Ταμακλόε, έκανε λόγο για έναν «εξαιρετικά δύσκολο και χαοτικό τρόπο ζωής», εξηγώντας: «Κάνει κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών για σημαντικό χρονικό διάστημα». Πρόσθεσε δε, ότι «η καθημερινή χρήση monkey dust έχει αρνητικό αντίκτυπο στη νοητική του κατάσταση», προκαλώντας του έντονη παράνοια. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο 32χρονος πίστευε ότι «ελέγχεται» και ότι «λαμβάνει κωδικοποιημένα μηνύματα» τα οποία τον καθοδηγούσαν να κλέψει το ασθενοφόρο.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Μπεν Γουίλιαμς, απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο (ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης από τις φυλακές), επεσήμανε: «Συνεχίσατε να οδηγείτε το ασθενοφόρο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, για περισσότερα από 20 λεπτά. Δεν οδηγούσατε με μεγάλες ταχύτητες και, όπως φαίνεται στα πλάνα, επιδεικνύατε κάποιο βαθμό προσοχής προς τα άλλα οχήματα. Αλλά οδηγούσατε αλλοπρόσαλλα και περνούσατε με κόκκινο, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους».

Τέλος, αναφερόμενος στον διασώστη, ο δικαστής τόνισε ότι παρότι το κύριο μέλημά του ήταν η υγεία του ηλικιωμένου ασθενούς, ο ίδιος «περιέγραψε τον εαυτό του ως τρομοκρατημένο για όλη την κατάσταση».

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