Γειτονιά «φάντασμα» στη Βρετανία: 33 σπίτια στα σχέδια, κανένας κάτοικος επί 7 χρόνια

Δέκα καινούργια σπίτια που δεν κατοικήθηκαν ποτέ, ένα ημιτελές συγκρότημα 33 κατοικιών και κάτοικοι που ζητούν απαντήσεις - Η απίστευτη ιστορία μιας γειτονιάς «φάντασμα» στην Κορνουάλη 

Ανθή Κουρεντζή

Γειτονιά «φάντασμα» στη Βρετανία: 33 σπίτια στα σχέδια, κανένας κάτοικος επί 7 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Στην Κορνουάλη, ένα συγκρότημα 33 κατοικιών παραμένει ημιτελές και ακατοίκητο επί επτά χρόνια, παρά τις ανάγκες για οικονομικά προσιτή στέγαση.
  • Από τα 33 σπίτια, κατασκευάστηκαν πλήρως ή εν μέρει μόνο δέκα, ενώ κανένα δεν έχει κατοικηθεί λόγω ελλείψεων και φθορών.
  • Η καθυστέρηση οφείλεται σε διαφωνίες μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και των τοπικών Αρχών σχετικά με τροποποιήσεις, επιπλέον κόστη και υποδομές.
  • Η εταιρεία αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρη την έκταση, με τον νέο ιδιοκτήτη να αναλαμβάνει την υποχρέωση ολοκλήρωσης των έργων και οικονομικές συνεισφορές.
  • Οι κάτοικοι ζητούν αυστηρότερη εποπτεία των κατασκευαστικών έργων και τη διαχείριση των κατοικιών από τις τοπικές Αρχές για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.
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Σπίτια με σφραγισμένα παράθυρα, άδειοι δρόμοι και μια ολόκληρη γειτονιά στην οποία δεν ακούστηκαν ποτέ παιδικές φωνές. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει ένα εγκαταλελειμμένο οικιστικό συγκρότημα στην Κορνουάλη της Βρετανίας, το οποίο επρόκειτο να προσφέρει στέγη σε δεκάδες οικογένειες, αλλά επτά χρόνια αργότερα παραμένει ημιτελές.

Το συγκρότημα Bridge View Nurseries, στο γραφικό χωριό Κάλστοκ, έχει μετατραπεί σε σύμβολο μιας πολυετούς διαμάχης ανάμεσα στην κατασκευάστρια εταιρεία και τις τοπικές Αρχές. Και ενώ οι κάτοικοι της περιοχής αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας, τα σπίτια που ανεγέρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο παραμένουν κλειστά και ακατοίκητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, η κατασκευάστρια εταιρεία αποφάσισε πλέον να διαθέσει προς πώληση ολόκληρη την έκταση, προκαλώντας την οργή των κατοίκων, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη κατάσταση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

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Από τα 33 σπίτια κατασκευάστηκαν μόλις δέκα

Το φιλόδοξο σχέδιο είχε λάβει πολεοδομική έγκριση το 2018 και προέβλεπε τη δημιουργία 33 κατοικιών, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία με θέα στην κοιλάδα του ποταμού Τέιμαρ.

Από αυτές, οι 15 επρόκειτο αρχικά να διατεθούν ως οικονομικά προσιτές κατοικίες, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.

Μόλις δέκα κατοικίες κατασκευάστηκαν πλήρως ή εν μέρει, ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν και σε ένα ενδέκατο σπίτι, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

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Ακόμη και οι κατοικίες που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Ορισμένες εξακολουθούν να χρειάζονται δάπεδα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλες τελικές εργασίες, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα της έκτασης παραμένουν ουσιαστικά ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο.

Σε ένα από τα ημιτελή σπίτια, μάλιστα, η φθορά που έχει προκληθεί είναι τόσο σημαντική ώστε ενδέχεται να χρειαστεί κατεδάφιση και επανακατασκευή.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως, παρά τα χρόνια που πέρασαν και τα χρήματα που δαπανήθηκαν, κανείς δεν κατοίκησε ποτέ σε καμία από τις δέκα κατοικίες.

«Είναι αηδιαστικό αυτό που συμβαίνει»

Η εικόνα της εγκατάλειψης έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους του Κάλστοκ, οι οποίοι παρακολουθούν επί χρόνια το συγκρότημα να παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Ένας κάτοικος, του οποίου ο γιος ζει δίπλα στο εγκαταλελειμμένο έργο, χαρακτήρισε την κατάσταση εξοργιστική, υποστηρίζοντας ότι τα σπίτια θα έπρεπε να περάσουν στη διαχείριση των τοπικών Αρχών και να διατεθούν σε οικογένειες της Κορνουάλης.

«Η όλη κατάσταση είναι αηδιαστική», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την πολυετή αδράνεια.

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Άλλος κάτοικος ζήτησε να αποκτήσουν οι τοπικές Αρχές τη δυνατότητα να επιβάλλουν συγκεκριμένες προθεσμίες ολοκλήρωσης σε αντίστοιχα έργα, ακόμη και να ανακαλούν τις πολεοδομικές άδειες εφόσον οι κατασκευαστές δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στην αισθητική υποβάθμιση της περιοχής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τους κατοίκους, είναι ότι η γειτονιά σχεδιάστηκε με την υπόσχεση πως θα προσέφερε οικονομικά προσιτή στέγαση. Ωστόσο, καμία από τις κατοικίες αυτής της κατηγορίας δεν κατασκευάστηκε.

Για μια περιοχή όπου η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη, η εικόνα καινούργιων σπιτιών που στέκουν άδεια επί χρόνια προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση.

Η διαμάχη που «πάγωσε» το έργο

Πίσω από την εγκατάλειψη βρίσκεται μια μακροχρόνια οικονομική και πολεοδομική διαμάχη.

Η εταιρεία Construction Partners Ltd, που είχε αναλάβει την ανάπτυξη του συγκροτήματος, υποστηρίζει ότι οι καθυστερήσεις στην έγκριση τροποποιήσεων από το Συμβούλιο της Κορνουάλης προκάλεσαν σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι τόκοι που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων έφτασαν τις 1,2 εκατομμύρια λίρες, καθιστώντας ολοένα δυσκολότερη τη συνέχιση των εργασιών.

Παράλληλα, προέκυψαν πρόσθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποδομών αποστράγγισης, δεύτερου δρόμου πρόσβασης και τοίχου αντιστήριξης, το κόστος του οποίου εκτιμήθηκε στις 750.000 λίρες.

Καθώς το οικονομικό αδιέξοδο μεγάλωνε, η εταιρεία ζήτησε να περιοριστεί ο αριθμός των οικονομικά προσιτών κατοικιών από 15 σε δέκα.

Παρά την αλλαγή, όμως, το έργο δεν ολοκληρώθηκε και η έκταση παρέμεινε αναξιοποίητη.

Από την πλευρά του, το Συμβούλιο της Κορνουάλης υποστηρίζει ότι προσπάθησε να συνεργαστεί με την κατασκευάστρια εταιρεία για την εξεύρεση λύσης, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρέπει να ακολουθεί τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανόνες και τις δεσμεύσεις για προσιτή στέγαση.

Η διαφωνία αυτή είχε ως αποτέλεσμα ένα έργο που σχεδιάστηκε για να καλύψει πραγματικές ανάγκες να παραμείνει ημιτελές επί χρόνια.

Ολόκληρη η γειτονιά βγήκε προς πώλησηΈπειτα από χρόνια στασιμότητας, η έκταση των περίπου 15,5 στρεμμάτων διατίθεται πλέον προς πώληση μέσω του μεσιτικού γραφείου Stratton Creber Commercial.

Η αγγελία περιλαμβάνει τα δέκα κατασκευασμένα αλλά ακατοίκητα σπίτια, καθώς και την υπόλοιπη γη για την οποία υπάρχει πολεοδομική έγκριση.

Το ζητούμενο τίμημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί και παρέχεται μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τον μεσίτη.

Ο ενδεχόμενος αγοραστής θα πρέπει, ωστόσο, να αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των έργων, την κατασκευή υποδομών και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την πολεοδομική συμφωνία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και οικονομική συνεισφορά σχεδόν 100.000 λιρών για εκπαιδευτικές υποδομές και κοινόχρηστους χώρους.

Το εάν η πώληση θα οδηγήσει τελικά στην ολοκλήρωση του συγκροτήματος παραμένει άγνωστο.

Για τους κατοίκους του Κάλστοκ, πάντως, το σημαντικότερο δεν είναι ποιος θα αποκτήσει την έκταση, αλλά αν τα σπίτια θα καταφέρουν κάποτε να εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Να στεγάσουν ανθρώπους.

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