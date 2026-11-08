Βρετανία: Παπαγάλος που εξαφανίστηκε στη θύελλα βρέθηκε σώος μέσα σε υπόνομο

Η περιπέτεια της 11μηνης Luna στο Νορθάμπτον, η παρατηρητικότητα ενός οδηγού και η συγκινητική επανένωση με την οικογένειά της

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Βρετανία: Παπαγάλος που εξαφανίστηκε στη θύελλα βρέθηκε σώος μέσα σε υπόνομο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η παπαγαλίνα Luna εξαφανίστηκε όταν οι ισχυροί άνεμοι άνοιξαν το παράθυρο της κουζίνας της ιδιοκτήτριάς της στο Νορθάμπτον της Αγγλίας.
  • Η Luna βρέθηκε σώα μέσα σε φρεάτιο όμβριων υδάτων, περίπου ένα μίλι μακριά από το σπίτι της, μετά από ειδοποίηση διερχόμενου οδηγού στην οργάνωση RSPCA.
  • Η διάσωση έγινε από την οργάνωση RSPCA, με τη Luna να μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις τους και να επιστρέφει τελικά στην ιδιοκτήτριά της.
  • Η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να βρει τη Luna με ήχους παπαγάλων και δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν λάβει ενημέρωση για την εύρεσή της.
  • Μετά την περιπέτεια, η οικογένεια δηλώνει πως θα είναι πιο προσεκτική για να αποφύγει μελλοντικές αποδράσεις.
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Ένα κατοικίδιο παπαγαλάκι, το οποίο εξαφανίστηκε όταν οι ισχυροί άνεμοι μιας καταιγίδας άνοιξαν το παράθυρο της κουζίνας, εντοπίστηκε τελικά σώο και αβλαβές, κρυμμένο σε φρεάτιο όμβριων υδάτων ένα μίλι μακριά από το σπίτι του.

Η μικρή Luna πραγματοποίησε τη μεγάλη της «απόδραση» από την κατοικία της ιδιοκτήτριάς της, Κίμπερλι Φροστ, στο Νορθάμπτον της Αγγλίας, όταν οι ριπές ανέμου που συνόδευαν τη θύελλα Boelo παραβίασαν το παράθυρο, επιτρέποντας στο πτηνό να πετάξει μακριά.

Ωστόσο, η περιπέτεια του μικρού πουλιού είχε ευτυχές τέλος. Ένας διερχόμενος οδηγός είδε το παπαγαλάκι να αναζητά καταφύγιο μέσα σε ένα φρεάτιο στην άκρη του δρόμου και ειδοποίησε αμέσως την οργάνωση προστασίας ζώων RSPCA.

«Πιστεύουμε ότι η Luna δεν είχε απομακρυνθεί πολύ όταν κάτι τη φοβόλησε, με αποτέλεσμα να τρυπώσει στο φρεάτιο για να κρυφτεί», δήλωσε ο επιθεωρητής της RSPCA, Ρίτσαρντ Ντουράντ (Richard Durant). «Ευτυχώς, σε μια παράξενη τροπή των γεγονότων, ένας διερχόμενος οδηγός έτυχε να τη δει να πηδάει μέσα στον υπόνομο και μας κάλεσε αμέσως για βοήθεια».

Η επιχείρηση διάσωσης

Ο Ντουράντ, μαζί με την εκπαιδευόμενη διασώστρια Ρόζι Κάουι, έσπευσαν στο σημείο στις 26 Οκτωβρίου, μόλις έλαβαν την κλήση για το παγιδευμένο πτηνό, ηλικίας μόλις 11 μηνών.

«Κοιτάξαμε μέσα στο φρεάτιο και είδαμε το μικρό ράμφος της Luna να προβάλλει μέσα από έναν σωλήνα», θυμάται η Κάουι. «Την έπιασα απαλά και την έβαλα στο κλουβί μεταφοράς. Ηταν η πρώτη μου διάσωση και σίγουρα δεν πρόκειται να τη ξεχάσω».

Η Luna μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της RSPCA και, μόλις λίγες ημέρες αργότερα, η ανήσυχη ιδιοκτήτριά της ήρθε σε επαφή με την οργάνωση.

Η αξιωματικός της RSPCA, Έλι Γκρίντοντ, παρέδωσε τη Luna στην ανακουφισμένη κ. Φροστ, το σπίτι της οποίας απείχε μόλις ένα μίλι από το σημείο όπου βρέθηκε το παπαγαλάκι.

Pet budgie found in drain a mile from home after storm escape

«Το σπίτι ήταν άδειο χωρίς εκείνη»

«Αφήσαμε το παράθυρο ανοιχτό ελπίζοντας ότι μπορεί να επιστρέψει και βγήκαμε έξω προσπαθώντας να τη βρούμε. Βάζαμε ακόμη και ήχους από παπαγάλους για να βοηθήσουμε τον προσανατολισμό της, αλλά χωρίς αποτέλεσμα», εξομολογήθηκε η κ. Φροστ.

Η λύση δόθηκε όταν η ιδιοκτήτρια δημοσίευσε την εξαφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάποιος χρήστης την ενημέρωσε ότι η RSPCA είχε περισυλλέξει ένα παπαγαλάκι στην περιοχή.

«Το σπίτι ήταν τόσο σιωπηλό χωρίς εκείνη· κελαηδάει και "μιλάει" συνέχεια. Μας έλειψε πολύ. Τώρα επέστρεψε στα καθήκοντά της ως η "κυρία του σπιτιού"», πρόσθεσε η ίδια.

Η Luna λατρεύει να περνά τις ημέρες της πετώντας ελεύθερη στο διαμέρισμα, να «παιδεύει» τον σκύλο της οικογένειας, τον Ζίγκι, και να απαιτεί να βγει από το κλουβί της —αν δεν βρει μόνη της τον τρόπο να αποδράσει.

Πλέον, μετά τη φήμη που απέκτησε ως «καλλιτέχνης των αποδράσεων», η οικογένειά της δηλώνει πως θα είναι πολύ πιο προσεκτική: «Ήταν η πρώτη της περιπέτεια και, ελπίζουμε, η τελευταία!».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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