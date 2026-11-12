Άφησε σε πρώην ταξιτζή σπίτι μισού εκατομμυρίου: 18 χρόνια τον εμπιστευόταν για τις μετακινήσεις του
Επί 18 χρόνια επέλεγε σταθερά το ταξί του για τις μετακινήσεις της στη Γάνδη. όταν έφυγε από τη ζωή, του άφησε ένα ακίνητο αξίας περίπου 500.000€
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«Όλα αυτά τα χρόνια έχω μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους. Για μένα δεν είχε ποτέ σημασία ποιος έμπαινε στο ταξί. Όλοι άξιζαν την ίδια φροντίδα, προσοχή και σεβασμό», είναι τα λόγια του Joeri Cools, 53 ετών, πρώην οδηγού ταξί στη βελγική πόλη της Γάνδης, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη μετά το τέλος της επαγγελματικής του πορείας. Μια γυναίκα που επί 18 χρόνια τον επέλεγε σταθερά για τις μετακινήσεις της, του άφησε με διαθήκη ένα ακίνητο εκτιμώμενης αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ.
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