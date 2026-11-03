Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στις 3 τα ξημερώματα για τα φάρμακα της μητέρας του

Snapshot Ένας 49χρονος στον Βόλο οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε σε χωράφι.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι πήγαινε να αγοράσει φάρμακα για την υπερήλικη μητέρα του και ότι δεν αντιλήφθηκε την επίδραση του αλκοόλ.

Σε δύο αλκοτέστ βρέθηκε ότι υπερέβαινε το νόμιμο όριο αλκοόλ στο αίμα, με τιμές 1,02 mg/l και 0,94 mg/l, όταν το όριο είναι 0,25 mg/l.

Είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα του μετά από παλαιότερη παράβαση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε πέντε παρόμοια περιστατικά από το 2009.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών χωρίς αναστολή, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Σε χωράφι κατέληξε ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν επιχείρησε να κάνει αναστροφή στην Εθνική Οδό Καρδίτσας – Βόλου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του, καθώς είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, είχε καταναλώσει δυόμισι μπύρες και επέστρεφε πεζός στο σπίτι του, στη Νέα Αγχίαλο, από κοντινό κατάστημα. Τότε αντιλήφθηκε ότι είχε ξεχάσει να αγοράσει τα φάρμακα που χρειάζεται η υπερήλικη μητέρα του για την αγωγή της στις 6 το πρωί. Όπως ανέφερε, στη Νέα Αγχίαλο δεν υπήρχαν εφημερεύοντα φαρμακεία και έτσι αποφάσισε να πάρει το αυτοκίνητό του και να μεταβεί τον Βόλο.

Στο ύψος της Χρυσής Ακτής Παναγίας, ωστόσο, συνειδητοποίησε ότι είχε αφήσει το πορτοφόλι του στο σπίτι. Επιχειρώντας να κάνει αναστροφή για να επιστρέψει στη Νέα Αγχίαλο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αναποδογύρισε και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Επειδή το αυτοκίνητο είχε ανατραπεί, ο οδηγός εγκλωβίστηκε και κάλεσε την Αστυνομία. Σε δύο διαδοχικούς ελέγχους αλκοτέστ που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, καθώς η πρώτη μέτρηση έδειξε 1,02 mg/l εκπνεόμενου αέρα και η δεύτερη, δέκα λεπτά αργότερα, 0,94 mg/l, με όριο τα 0,25 mg/l. Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα

Κατά την ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι ο 49χρονος οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 11 Οκτωβρίου, όταν είχε εντοπιστεί ξανά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, έχει απασχολήσει τις Αρχές για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης συνολικά πέντε φορές, από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι καταναλώνει σπάνια αλκοόλ και σε μικρές ποσότητες, καθώς είναι διαβητικός. Αναφερόμενος στο περιστατικό της Κυριακής, υποστήριξε ότι δεν αισθανόταν πως η κατανάλωση αλκοόλ είχε επηρεάσει την αντίληψή του και γι’ αυτό πίστευε ότι ήταν σε θέση να οδηγήσει. Όπως κατέθεσε, δεν θα έπαιρνε την απόφαση να πιάσει το τιμόνι, αν δεν υπήρχε η ανάγκη να αγοράσει τα φάρμακα της μητέρας του.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που έχει διαμορφώσει τη νοοτροπία ότι δικαιούται να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, απλώς και μόνο επειδή αισθάνεται ο ίδιος καλά. Όπως επισήμανε, με αυτή τη συμπεριφορά καθιστά τον εαυτό του δημόσιο κίνδυνο, καθώς μπορεί να στερήσει μια ανθρώπινη ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη και το παρελθόν του, ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι πρόκειται για άνθρωπο με πλήρως αντικοινωνική οδηγική συμπεριφορά και πρότεινε την ενοχή του.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση με τρόπο από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή και οδήγηση χωρίς τα νόμιμα στοιχεία κυκλοφορίας. Του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών χωρίς αναστολή, με την έφεση, ωστόσο, να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

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