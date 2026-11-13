Ζελένσκι: Οι Ευρωπαίοι στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Snapshot Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν επαφές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την πεποίθηση για δυνατότητα συνεννόησης.

Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου.

Τα βασικά ανοιχτά ζητήματα παραμένουν η εκεχειρία, οι εγγυήσεις ασφαλείας και το μελλοντικό καθεστώς της Ουκρανίας.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, παρά τη διπλωματική κινητικότητα. Snapshot powered by AI

Τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του στο Δουβλίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή παρουσία είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν νέες συναντήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και την επίτευξη εκεχειρίας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Κούσνερ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης.

«Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία χωρίς οι Ευρωπαίοι να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους από ιρλανδική αεροπορική βάση, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι είναι εφικτό να υπάρξει συνεννόηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τις επαφές των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα, που ακολούθησαν τις συνομιλίες μεταξύ αμερικανικών, ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών στο Άμπου Ντάμπι.

Στο τραπέζι η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για μια εκτεταμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου.

Ο ακριβής αριθμός των αιχμαλώτων που πρόκειται να ανταλλαγούν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η συμφωνία αποτελεί το βασικό χειροπιαστό αποτέλεσμα των τελευταίων διαπραγματεύσεων, καθώς στα σημαντικότερα πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες.

Στο επίκεντρο των επόμενων επαφών αναμένεται να βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η δυνατότητα περιορισμού των επιθέσεων και οι όροι μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Παρά τη νέα διπλωματική κινητικότητα, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία για εκεχειρία, ενώ παραμένουν οι διαφωνίες για το εδαφικό και το μελλοντικό καθεστώς ασφαλείας της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης