Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας

Η Τουρκία και το Κατάρ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που ο Τούρκος ηγέτης είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Δημήτρης Μάνωλης

Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία και το Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας κατά τη συνάντηση των ηγετών τους στην Κωνσταντινούπολη.
  • Η συμφωνία αποσκοπεί στην πρόληψη αναζοπύρωσης πολέμου στον Κόλπο και στην προώθηση διαλόγου και ειρήνης.
  • Η συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ επεκτείνεται και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της ενεργειακής συνεργασίας.
  • Τον Αύγουστο, η Τουρκία υπέγραψε επίσης συμφωνία κοινής άμυνας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, με πρόβλεψη αμοιβαίας στρατιωτικής υποστήριξης.
  • Η συμφωνία της Μέκκας προβλέπει ότι επίθεση σε ένα από τα μέρη θεωρείται επίθεση κατά όλων των συμβαλλόμενων χωρών.
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Η Τουρκία και το Κατάρ υπέγραψαν την Παρασκευή συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, καθώς ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για να αποτρέψουμε την αναζωπύρωση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για διάλογο και να επιτύχουμε την ειρήνη», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την αμυντική συμφωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και το Κατάρ εργάζονται για την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της ενεργειακής τους συνεργασίας, προσθέτοντας ότι η συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία θα συνεχίσει να διευρύνεται.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπέγραψαν σήμερα η Τουρκία και το Κατάρ θα προσδώσει ακόμη μία διάσταση στους αδελφικούς μας δεσμούς», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι αμυντικές συμφωνίες της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή

Τον Αύγουστο, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκκα συμφωνία κοινής άμυνας, συσπειρώνοντας τις τρεις σουνιτικές μουσουλμανικές χώρες, συμμάχους των ΗΠΑ, σε μια περίοδο συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το τουρκικό κοινοβούλιο επικύρωσε την περασμένη εβδομάδα τη λεγόμενη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικής υποστήριξης από την Άγκυρα στη Σαουδική Αραβία, η οποία δυσκολεύεται να αποκρούσει τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Βάσει της συμφωνίας που υπέγραψαν οι τρεις περιφερειακές δυνάμεις τον Αύγουστο, επίθεση εναντίον ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστά επίθεση εναντίον όλων.

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