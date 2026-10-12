Ερντογάν: Σύντομα στη Βουλή η αμυντική συμφωνία της Μέκκας

Στην τουρκική εθνοσυνέλευση θα καταταθεί τις προσεχείς ημέρες η αμυντική συμφωνία της Μέκκας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας.

«Οι εργασίες μας για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στις 7 Αυγούστου βρίσκονται σε εξέλιξη. Προωθούμε την αμυντική μας συνεργασία σε δύο κύριους τομείς. Πρώτον, εργαζόμαστε για την επίτευξη των στόχων της συλλογικής άμυνας και της περιφερειακής συνεργασίας. Δεύτερον, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνεργασία θα αποκτήσει μια μόνιμη και λειτουργική θεσμική δομή» ανέφερε.

Ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Χούθι στις 10 Οκτωβρίου με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ του Ριάντ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 309 άλλων. Προσευχόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό για έλεος στους νεκρούς αδελφούς και αδελφές μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τελούν την Ούμρα, και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αδελφούς και αδελφές μας».

Παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και των Σαουδαράβων αδελφών της.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του τουρκικού χρηματιστηρίου.

«Όσοι έχουν αποκομίσει άδικα κέρδη θα πληρώσουν το τίμημα. Θα τους θεωρήσουμε υπόλογους, όποιοι κι αν είναι» υπογράμμισε.

Η Συμφωνία της Μέκκας (ή Σύμφωνο Κοινής Άμυνας της Μέκκας / Mecca Defence Alliance) αναφέρεται στην τριμερή στρατιωτική και αμυντική συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, η οποία υπεγράφη στη Μέκκα στις 7 Αυγούστου 2026.