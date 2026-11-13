Οι πέντε χώρες που θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Συγκροτήθηκε διαπραγματευτική ομάδα για τις συνομιλίες με τη Ρωσία

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Οι πέντε χώρες που θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Ιταλία, θα εκπροσωπήσουν την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.
  • Η ομάδα αυτή εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο.
  • Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» στο Βερολίνο για τον συντονισμό διπλωματικών προσπαθειών και την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.
  • Η Γερμανία αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη στήριξη της Ουκρανίας, θεωρώντας την έκβαση του πολέμου καθοριστική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
  • Ο κοινός στόχος του «Συνασπισμού των Προθύμων» είναι η επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία.
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Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η Πολωνία, η Ιταλία και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπληρώσουν την ομάδα αυτή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των χωρών αυτών εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο.

Σύνοδος του "Συνασπισμού των Προθύμων" για την Ουκρανία την Πέμπτη στο Βερολίνο

Υπό το σύνθημα «Ενωμένοι για την Ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια» ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, από κοινού με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ καλούν τα μέλη του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της καγκελαρίας, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον συντονισμό για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και τη στήριξη προς τη χώρα.

«Η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Η υποστήριξή μας είναι προς το γερμανικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον, διότι η έκβαση αυτού του πολέμου θα διαμορφώσει την ασφάλεια της Ευρώπης μακροπρόθεσμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι «ο κοινός στόχος του “Συνασπισμού των Πρόθυμων” παραμένει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία».

Η Μόσχα δεν γνωρίζει τίποτα για μια συμφωνία σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Μαρία Ζαχάροβα, δεν γνωρίζει καμία συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

«Από όσο γνωρίζει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, το προαναφερθέν θέμα δεν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός διαπραγματευτής Κούσνερ είχε ανακοινώσει, μετά από συνάντηση αργά το βράδυ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι και τα δύο εμπόλεμα μέρη συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Ευρωπαίους στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ότι η Γερμανία θα είναι βασικός συμμετέχων σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

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