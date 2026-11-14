Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε στέλεχος πανεπιστημίου

Snapshot Άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε διοικητικό υπάλληλο πανεπιστημίου στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, τραυματίζοντάς τον μέσα στο γραφείο του.

Ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Φιλίπ Μπατίστ ζήτησε άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τόνισε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη.

Η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη και δεν έχουν δοθεί επιπλέον λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Οι συνεχιζόμενες φοιτητικές κινητοποιήσεις έχουν δημιουργήσει ένταση στα γαλλικά πανεπιστήμια και δυσλειτουργίες σε πολλές σχολές.

Ο Φιλίπ Μπατίστ καταδίκασε κάθε μορφή βίας και δήλωσε ότι το κράτος στηρίζει τα πανεπιστήμια, τις διοικήσεις και το προσωπικό τους. Snapshot powered by AI

Στόχος μιας άγριας επίθεσης έγινε το βράδυ της Παρασκευής διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς της Γαλλίας. Ο υπάλληλος χτυπήθηκε μέσα στον ίδιο του τον εργασιακό χώρο, καταλήγοντας τραυματισμένος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Φιλίπ Μπατίστ, το θύμα υπέστη «βίαιη επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο γραφείο του». Ο ίδιος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσα από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρχές. «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την επίθεση και ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», ανέφερε. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη. Το υπουργείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Η σκιά των κινητοποιήσεων

Την ίδια ώρα, το κλίμα στα γαλλικά ακαδημαϊκά ιδρύματα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο. Εδώ και αρκετές εβδομάδες επικρατεί έντονος αναβρασμός, με αφορμή τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις της νεολαίας που έχουν προκαλέσει δυσλειτουργίες σε πολλές σχολές.

Κι όμως, απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, ο Φιλίπ Μπατίστ έσπευσε να τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή απέναντι στις ακραίες συμπεριφορές. Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο, «καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή». Ο Γάλλος αξιωματούχος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στήριξης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, τονίζοντας σε αυστηρό τόνο πως «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους».

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