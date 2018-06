Τραμπ – Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτό είναι το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος (vids+pics)

Οι ΗΠΑ σταματούν τα «πολύ προκλητικά» και «πολύ ακριβά» στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα για να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ιστορική συνάντηση που είχε με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη.

Οι ΗΠΑ και η σύμμαχός τους Νότια Κορέα πραγματοποιούν τακτικά στρατιωτικές ασκήσεις προκαλώντας την οργή της Βόρειας Κορέας, η οποία θεωρεί τα γυμνάσια αυτά προετοιμασία για μια εισβολή σε αυτήν.

«Τα στρατιωτικά γυμνάσια είναι πολύ ακριβά, εμείς πληρώνουμε για τα περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τη Σιγκαπούρη μετά την ιστορική συνάντησή του με τον Κιμ.

«Την ώρα που διαπραγματευόμαστε μια συνολική, πολύ πλήρη συμφωνία, πιστεύω ότι δεν αρμόζει να διεξάγουμε στρατιωτικά γυμνάσια», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα επιτρέψει την ίδια ώρα «την εξοικονόμηση πολλών χρημάτων».





Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι επιθυμεί να αποσύρει, εν ευθέτω χρόνω, τους Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Νότια Κορέα, βεβαιώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με την Πιονγκγιάνγκ.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι ο Κιμ «επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευσή του για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου», αλλά, όπως πρόσθεσε, οι κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας θα παραμείνουν σε ισχύ.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε «μια ευκαιρία που δεν είχε κανένας άλλος», τόνισε εξάλλου και πρόσθεσε ότι ο Κιμ δεσμεύτηκε, μετά την υπογραφή του κοινού τους κειμένου, για την καταστροφή «πολύ σύντομα» μιας «σημαντικής» εγκατάστασης πυραυλικών δοκιμών στη Βόρεια Κορέα.





Σε ερώτηση που του έγινε για την αόριστη δέσμευση της Βόρειας Κορέας υπέρ μιας «πλήρους αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου», στην οποία δεν επαναλαμβάνεται η αξίωση των ΗΠΑ για μια διαδικασία «επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη», ο Τραμπ διαβεβαίωσε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ότι επιθεωρήσεις θα γίνουν και ότι οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αρθεί η «απειλή» των πυρηνικών όπλων.

Οι διαπραγματεύσεις για την σύνταξη του κειμένου αυτού θα αρχίσουν ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Οι συνομιλίες ήταν «έντιμες, άμεσες και παραγωγικές», δήλωσε επίσης ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη έθιξαν εν συντομία και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.





Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «θέλει να κάνει το σωστό», πρόσθεσε παράλληλα και εν συνεχεία έπλεξε το εγκώμιο του Βορειοκορεάτη ηγέτη, λέγοντας ότι είναι ένας «πολύ ταλαντούχος, πολύ καλός διαπραγματευτής που έκανε ένα πρώτο θαρραλέο βήμα για ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό του».

«Είμαστε έτοιμοι για ένα νέο ξεκίνημα στην ιστορία, για να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο μεταξύ των εθνών μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ελπίδα για τον τερματισμό προσεχώς του Πολέμου της Κορέας. Αυτός έληξε το 1953 με ανακωχή κι όχι με μια επίσημη συνθήκη ειρήνης.

Τέλος ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να μεταβεί «εν ευθέτω χρόνω» στην Πιονγκγιάνγκ και να προσκαλέσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στον Λευκό Οίκο.

Donald Trump on what he learned about Kim Jong Un at #TrumpKimSummit: "I learned he’s a very talented man. I also learned that he loves his country very much." https://t.co/k6se24XTFU pic.twitter.com/dYmVn5usMI