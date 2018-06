Νότια Κορέα: 3 νεκροί και 37 τραυματίες από πυρκαγιά σε ουρανοξύστη (pics)

Τουλάχιστον 115 πυροσβέστες και 40 οχήματα της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

#UPDATE: 3 dead and 37 others, including 12 Chinese nationals, were injured in a fire at a construction site in Sejong City, South Korea, on Tue pic.twitter.com/DYoyG52Fmi — People's Daily,China (@PDChina) 26 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από υπόγειο χώρο στάθμευσης του κτηρίου, όπου ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια αναδύθηκαν μαύροι καπνοί, σύμφωνα με τη Daily Mail.

#BREAKING Major fire breaks out in a building in Sejong City, South Korea, with dozens hospitalized, according to Yonhap (image via @yonhaptweet) pic.twitter.com/wIZ082rJzy — CGTN (@CGTNOfficial) 26 Ιουνίου 2018

Το κτήριο επρόκειτο να παραδοθεί τον Δεκέμβριο.