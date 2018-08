Η Αμάντα Λίνταουτ έπεσε θύμα απαγωγής στη Σομαλία όταν ήταν μόλις 26 ετών. Έίχε ταξιδέψει στο Μογκαντίσου εν μέσω πολιτικών αναταραχών για λόγους εργασίας, συνοδευόμενη από τον 36χρονο Αυστραλο Νάιτζελ Μπρέναν, με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Και ενώ το ζευγάρι βρίσκονταν μόλις τρεις ημέρες στη χώρα της ανατολικής Αφρικής, στις 23 Αυγούστου του 2008, μία συμμορία τους απήγαγε, ενώ στη συνέχεια κάλεσε τους δικούς τους, ζητώντας λύτρα ύψους 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για τον καθένα τους.

Ακολούθησαν 15 μήνες μαρτυρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων η άτυχη γυναίκα και ο σύντροφός της υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και ταπεινώσεις, ενώ οι απαγωγείς ίσα που τους παρείχαν τα απολύτως απαραίτητα για να κρατηθούν στη ζωή και να μπορούν να ικανοποιούν τις αρρωστημένες ορέξεις τους.

Δεν δίσταζαν μάλιστα να κακοποιούν την Καναδή σχεδόν καθημερινά, μέχρι την απελευθέρωσή της.

Εννέα περίπου χρόνια μετά το τέλος του εφιάλτη και τη φυλάκιση των απαγωγέων της, η Λίνταουτ μίλησε στο Channel Seven της Αυστραλίας για όλα όσα έζησε τότε, αποκαλύπτοντας πως έφθασε στο χείλος της αυτοκτονίας, αλλά και τι ήταν τελικά που την κράτησε ζωντανή.

.@AmandaLindhout describes the first few months of captivity and how having her Aussie friend Nigel with her brought "some protection". #InterviewAU pic.twitter.com/F8z08rhh5U