ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε τράπεζα στο Σινσινάτι (vids)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) στο Σινσινάτι των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στο λόμπι της Fifth Third Bank στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις, ενώ επικράτησε χάος και πανικός. Η περιοχή στο κέντρο της πόλης αποκλείστηκε και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο όπου βρίσκεται η τράπεζα.

Η αστυνομία του Σινσινάτι ανέφερε νωρίτερα μέσω του Twitter ότι «ερευνά μια ανταλλαγή πυρών» μεταξύ ενός ενόπλου και ενός αστυνομικού μέσα στην τράπεζα Fifth Third.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Έλιτο Άιζακ επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός. Διευκρίνισε επίσης ότι μπήκε στο κτίριο από το υπόγειο γκαράζ και κατόπιν πέρασε στην αίθουσα υποδοχής του κοινού, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλούς αστυνομικούς.

Από τα πυρά τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Δεν διευκρινίστηκε αν τα θύματα ήταν πελάτες του υποκαταστήματος ή αστυνομικοί.

Το κίνητρο του ενόπλου παραμένει άγνωστο.

«Άκουσα 15 πυροβολισμούς»

Σύμφωνα με το Cincinnati Enquirer, ένα από τα θύματα βρέθηκε στο δρόμο, ενώ ένα δεύτερο μέσα σε ένα κατάστημα με παγωτά.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα, ότι είδε μία γυναίκα να κινείται προς την Fifth Third Bank φορώντας ακουστικά, πριν την πυροβολήσει ένας ένοπλος, προσθέτοντας ότι άκουσε 15 πυροβολισμούς.

«Από τον 29ο όροφο ακούσαμε έναν πυροβολισμό. Μπορούσαμε αμέσως να δούμε τις αστυνομικές δυνάμεις που περικύκλωσαν την Fountain Square. Καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε συγκλονιστεί», δήλωσε ο διευθυντής της τράπεζας Gregory Harshfield.

Ο Μάικλ Ρίτσαρντσον, υπάλληλος της τράπεζας, βρισκόταν έξω από την κεντρική πόρτα του κτιρίου στη Fountain Square και κάπνιζε, όταν ξαφνικά άκουσε τους πυροβολισμούς.

«Είδα έναν άντρα να πυροδοτεί ένα όπλο μέσα στο λόμπι. Κοίταξα πίσω μου και είδα τον τύπο, πυροβολούσε και ξανα-πυροβολούσε. Μετά από αυτό άρχισα να τρέχω. Πήγα προς τη βόρεια πλευρά του κτιρίου και κάθισα κάτω», ανέφερε.

