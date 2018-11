Τραγωδία: Νιόπαντροι βρήκαν τραγικό θάνατο φεύγοντας από το γάμο τους (pics)

Λίγες ώρες πριν από το τραγικό δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του και ο πιλότος, οι προσκεκλημένοι στο γάμο αποχαιρέτισαν τον Will Byler και τη Bailee Ackerman και τους είδαν να απογειώνονται με το ελικόπτερο.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το ζευγάρι -τελειόφοιτοι αμφότεροι στο Πανεπιστήμιο Σαμ Χιούστον- μετέβαιναν κάπου αλλού, ή έκαναν απλώς μια βόλτα με το ελικόπτερο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η αστυνομία έλαβε μετά τα μεσάνυχτα μια κλήση για ένα αεροσκάφος, το οποίο είχε πιθανώς πέσει στην κομητεία Ουβάλντε του Τέξας, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε πως από το δυστύχημα, υπήρχαν απώλειες ανθρώπινων ζωών.

It is with deepest sadness that we announce the tragic passing of two Bearkats: Will Byler (Agriculture Engineering senior) & Bailee Ackerman Byler (Ag Comm senior) in a helicopter accident departing their wedding. We ask that you keep the families in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/5d3EVljNMx