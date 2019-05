Το Game of Thrones τελειώνει - Αλλά τα εκατομμύρια των τηλεθεατών του δεν θα μείνουν παραπονεμένα

Κι ενώ τα εκατομμύρια των τηλεθεατών του Game of Thrones θα μπουν σε μια περίοδο στέρησης, έως ότου συνειδητοποιήσουν για τα καλά ότι δεν θα υπάρξουν άλλα επεισόδια, το HBO δεν θα αποχαιρετήσει ακόμα την... κότα που κάνει τα χρυσά αυγά!

Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι βρίσκεται στα σκαριά ένα prequel του "GoT" αλλά πλέον σύμφωνα με την εφημερίδα "Sun", τα γυρίσματα έχουν ήδη αρχίσει.

Ο πρόχειρος τίτλος που έχει η σειρά είναι "Bloodmoon" και οι πρώτες σκηνές άρχισαν να γυρίζονται πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Μπέλφαστ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση της νέας αυτής σειράς, θα ακολουθεί την ιστορία των πρώτων κατοίκων του Westeros, των Παιδιών του Δάσους ("Children Of The Forest"). Υπενθυμίζεται -αν και μάλλον δεν είναι απαραίτητο- ότι αυτά τα Παιδιά, είχαν δημιουργήσει τον Night King.

Η Naomi Watts ("The Ring", "The Impossible") είναι ήδη επιβεβαιωμένο ότι θα έχει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά, η οποία θα τοποθετείται χρονικά πέντε χιλιάδες χρόνια πριν το "Game of Thrones".

Τα Παιδιά του Δάσους...





Η Watts φέρεται να υποδύεται μια γυναίκα της υψηλής κοινωνίας που κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό αλλά δεν έχουν διαρρεύσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρόλο της.

Επίσης, σύμφωνα με το HBO, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί οι εξής ηθοποιοί: Miranda Richardson, Marquis Rodriquez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan, and Dixie Egerickx.

Σύμφωνα με πηγή της βρετανικής εφημερίδας, «οι φίλοι του "GoT" θα ενθουσιαστούν να μάθουν ότι τα γυρίσματα του prequel έχουν ήδη αρχίσει. Οι παραγωγοί έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό καστ και θα είναι είναι μια σειρά που θα αγαπήσουν οι φαν του "Game of Thrones"».

Ο συγγραφέας των βιβλίων πάνω στα οποία βασίστηκε το "GoT", George RR Martin, έχει ξεκαθαρίσει ότι κανείς από τους ήρωες της σειράς, δεν θα εμφανιστεί στα prequel, καθώς αυτά εξελίσσονται πολλά χρόνια πριν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δοθεί το πράσινο φως από το HBO για πέντε prequels του "Game of Thrones".