Δολοφονία Όλγας Βασιλίεβα: Επιστρέφει στο δικαστήριο ο 43χρονος – Το τελευταίο αντίο στην 61χρονη

Στην τελική ευθεία οι έρευνες για τη δολοφονία στη Λεμεσό. Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές συναλλαγές του υπόπτου και τα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο του θύματος

Γιάννης Φιλιππάκος

Δολοφονία Όλγας Βασιλίεβα: Επιστρέφει στο δικαστήριο ο 43χρονος – Το τελευταίο αντίο στην 61χρονη
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  • Ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Όλγας Βασιλίεβα οδηγείται εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για ανανέωση της προσωρινής κράτησής του.
  • Ο ύποπτος ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη στις 21 Οκτωβρίου και έκρυψε τη σορό της σε φρεάτιο αποχέτευσης σε χωράφι της περιοχής Σαϊττά.
  • Οι έρευνες επικεντρώνονται στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του υπόπτου και του θύματος, καθώς και στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου της Βασιλίεβα που ανασύρθηκε από τη θάλασσα.
  • Η οικογένεια της Όλγας αποχαιρετά τη 61χρονη με λόγια αγάπης και η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Ρωσική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.
  • Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με στόχο την παραπομπή του κατηγορούμενου στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο για φόνο εκ προμελέτης.
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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγείται σήμερα, Δευτέρα (9/11), ο 43χρονος που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Όλγας Βασιλίεβα.

Η Αστυνομία θεωρεί την υπόθεση εξιχνιασμένη, ωστόσο οι ανακριτές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να παραπεμφθεί ο ύποπτος ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

Ο 43χρονος, συριακής καταγωγής, αναμένεται να τεθεί εκ νέου υπό προσωποκράτηση, καθώς εκκρεμούν εξετάσεις σε τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί από την κατοικία του και άλλα σημεία που συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη δικαστική διαδικασία, ο ύποπτος παραδέχθηκε στους ανακριτές ότι σκότωσε την 61χρονη στις 21 Οκτωβρίου, χτυπώντας την στο κεφάλι με σφυρί μέσα στο σπίτι του. Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε ένταση μεταξύ τους, όταν η γυναίκα τον προσέβαλε για την καταγωγή του.

Όπως ανέφερε, κράτησε τη σορό στην κατοικία του μέχρι την επόμενη ημέρα, οπότε τη μετέφερε σε χωράφι της Βασιλίεβα στην περιοχή του Σαϊττά και την έκρυψε σε φρεάτιο αποχέτευσης. Το σημείο εντοπίστηκε έπειτα από δικές του υποδείξεις.

Η εξαφάνιση της 61χρονης είχε δηλωθεί στις 28 Οκτωβρίου. Ο 43χρονος συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Κύπρο.

Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές συναλλαγές

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις επαφές και τις οικονομικές δοσοληψίες των δύο προσώπων, καθώς οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξέταση των τραπεζικών λογαριασμών της 61χρονης, αλλά και στα δεδομένα που ενδέχεται να ανακτηθούν από το κινητό της τηλέφωνο. Η συσκευή εντοπίστηκε στη θάλασσα, στην περιοχή της Μονής, και παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Οι ανακριτές εξετάζουν επίσης τις κινήσεις του υπόπτου μετά το έγκλημα, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχείρησε να αναχωρήσει από τη χώρα.

Την Τρίτη η κηδεία της Όλγας Βασιλίεβα

Στο μεταξύ, η οικογένεια της 61χρονης ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στη Ρωσική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, στην περιοχή Καλογήρων της Λεμεσού.

Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμα, οι συγγενείς της κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ισχυρό χαρακτήρα, βαθιά πίστη και ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένεια και τους φίλους της. Αναφέρονται στη μόρφωση, την ειλικρίνεια και την καλοσύνη της, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατό της.

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Η σημερινή δικαστική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει τη διάρκεια της νέας προσωποκράτησης του 43χρονου, με τις αστυνομικές αρχές να επιδιώκουν την ολοκλήρωση του φακέλου και την προώθηση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο.

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