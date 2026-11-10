Άγρια δολοφονία στην Κύπρο: Νεαρός δολοφόνησε τον σύντροφο της μητέρας του

Snapshot Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος άντρας σε πολυτελές όχημα σε χωράφι στην Πέγεια, με το ΤΑΕ Πάφου να διερευνά την υπόθεση φόνου.

Ο 20χρονος γιος της συμβίας του θύματος παραδέχθηκε τον φόνο, υποστηρίζοντας πως το θύμα άρχισε πρώτος τη βία με μαχαίρι.

Η 42χρονη μητέρα του 20χρονου συνελήφθη καθώς ήταν αυτή που ειδοποίησε το ασθενοφόρο και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο 20χρονος και η μητέρα του προσπάθησαν να μεταφέρουν το θύμα στο νοσοκομείο, αλλά έχασαν τον έλεγχο του οχήματος και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Η Αστυνομία αναζητά το φονικό όπλο, το οποίο σύμφωνα με τους δράστες πετάχτηκε σε συγκεκριμένο σημείο μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση φόνου που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου μετά τον εντοπισμό μαχαιρωμένου άντρα σε πολυτελές όχημα σε χωράφι στην περιοχή της Πέγειας, γύρω στις 7 το βράδυ της Δευτέρας.

Ο 20χρονος γιος της συμβίας του 51χρονου θύματος παραδέχθηκε τη διάπραξη του φόνου δίνοντας ωστόσο τους δικούς του ισχυρισμούς οι οποίοι αναμένεται να διερευνηθούν. Χειροπέδες φόρεσε και η 42χρονη μητέρά του η οποία φαίνεται να ήταν το πρόσωπο που ειδοποίησε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων για τραυματισμένο πρόσωπο εντός οχήματος.

Ο ισχυρισμός του καθ’ ομολογία δράστη

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο 20χρονος όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα όταν ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του, στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του και τον 51χρονο Βρετανό συμβίο της στην Πέγεια, άκουσε τους δύο τους να τσακώνονται έντονα. Ο ίδιος επιχείρησε να παρέμβει και όπως ισχυρίζεται, σε κάποια στιγμή το θύμα έβγαλε μαχαίρι και ενώ είχαν έρθει στα χέρια ο νεαρός κατάφερε να τον τραυματίσει με αυτό.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο 20χρονος και η μητέρά του φαίνεται να έβαλαν το θύμα στο όχημα για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, περίπου 800 μέτρα από το σπίτι τους έχασαν τον έλεγχο του οχήματος, βγήκαν εκτός δρόμου και τότε εγκατέλειψαν την σκηνή.

Οι ίδιοι αφού έφυγαν από τη σκηνή και εντοπίστηκαν αργότερα από την Αστυνομία, όπως αναφέρει το Cyprus Times.

Μετά την παραδοχή των αδικημάτων από τον 20χρονο τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρά του τέθηκαν υπό κράτηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για να εκδοθεί διάταγμα κράτησής τους.

Την ίδια ώρα η Αστυνομία θα διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του φονικού όπλου το οποίο, όπως υποστήριξαν, το έριξαν σε συγκεκριμένο μέρος μετά το αιματηρό περιστατικό.