TV: Τα βαριά πυροβολικά των καναλιών για την επόμενη χρονιά

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

11/06/2023 06:05

Η τηλεοπτική αρένα μπορεί να χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, όμως οι τηλεθεατές δίνουν το feedback τους αναφορικά με το τι επιθυμούν πλέον να βλέπουν. Έτσι, οι ιθύνοντες των σταθμών έχουν ήδη επιλέξει τα δυνατά τους χαρτιά με τα οποία θα πορευτούν την επόμενη χρονιά.

ΑΝΤ1

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, αν και η φετινή σεζόν στη μυθοπλασία δεν είχε θετικό πρόσωπο, ετοιμάζονται να πάρουν τη ρεβάνς. Αρκετές σειρές θα βγουν στον αέρα αλλά μία ήδη συζητιέται έντονα… και όχι άδικα!

Οι δύο από τους πρωταγωνιστές της πολυαναμενόμενης σειράς Η Μάγισσα

«Η Μάγισσα» ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς για να μετατραπεί στην απόλυτη επιτυχία. Με την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου, η σειρά θα κοστίσει αρκετά στην παραγωγή και το κανάλι του Αμαρουσίου, καθώς στόχος είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα να μην θυμίζει σε τίποτα σίριαλ.



Η crime σειρά, 60 επεισοδίων, εστιάζει σε δύο οικογένειες, που χωρίζονται από μακροχρόνια βεντέτα, και αποφασίζουν να ενωθούν για χάρη του επαναστατικού αγώνα. Παντρεύουν τα παιδιά τους και ύστερα από λίγο καιρό γεννιέται το εγγόνι τους… Λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του, όμως, το μωρό εξαφανίζεται και η υπηρέτρια το βρίσκει νεκρό στο ποτάμι. Με γυρίσματα σε Μάνη και Αθήνα, το συνεργείο έχει δημιουργήσει ένα ειδικό μέρος στο κτήμα Νάσιουτζικ που θυμίζει κάστρο με πύργο, αξίας 1.000.000 ευρώ περίπου!



Με την Έλλη Τρίγγου, τον Γιώργο Γάλλο και τον Τάσο Νούσια να είναι οι τρεις μόνο από τους σαράντα ηθοποιούς, το υποκριτικό μεγαλείο θα συναρπάσει.

MEGA

Στο αντίπαλο δέος, στο MEGA, η μυθοπλασία θα έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Μετά τα υψηλά ποσοστά της φετινής σεζόν, τα στελέχη αποφάσισαν να δώσουν μεγάλη σημασία στις σειρές.

Το Maestro επιστρέφει για μια δεύτερη σεζόν

«Η Γη της Ελιάς», το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, θα κρατήσουν ξανά συντροφιά ενώ από τις νέες παραγωγές το ενδιαφέρον ήδη κερδίζει το «Famagusta» και το «Ναυάγιο». Η πρώτη γίνεται με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την τούρκικη εισβολή στην Κύπρο και τη dream team των επιτυχιών Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλης Νικολάου θα φέρουν στις οθόνες του MEGA μία σειρά 24 επεισοδίων, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα με επίκεντρο μία ιστορία αγάπης.



Ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων χάνει την ημέρα της εισβολής το τριών μηνών μωρό τους. Οι ίδιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, αφήνοντας μαζί και κάθε ελπίδα. Γρηγόρης Βαλτινός, Γιάννης Μπέζος, Κοραλία Καράντη, Αντρέας Γεωργίου, Γιώργος Ζένιος, είναι μερικοί μόνο από τους καταξιωμένους ηθοποιούς που θα αναλάβουν τους κεντρικούς ρόλους και που σίγουρα θα χαρίσουν στιγμές συγκίνησης.



Το «Ναυάγιο» είναι η μεταφορά του βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη, του συγγραφέα του βιβλίου «Σασμός» που έχει θεωρηθεί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. «8/12/1966, Φαλκονέρα, ώρα 02:06. SOS από Ηράκλειον. Στίγμα μας: 36° 52´ B., 24° 08´ A. Βυθιζόμαστε! Ο ασύρματος του πλοίου σιγεί, όπως και οι φωνές των επιβατών. Η Ειρήνη με τον Απόστολο, που ξεκίνησαν για το ταξίδι της ζωής τους, τώρα παλεύουν να τη σώσουν. Η μάχη με τον ασύμμετρο εχθρό είναι μεγάλη και άνιση. Ποιος θα σωθεί; Ποιος θα χαθεί; Σύγχρονη εποχή… Η Άρτεμις, τρεις μέρες μετά τον θάνατο της γιαγιάς της, ανακαλύπτει μερικές ξεθωριασμένες εφημερίδες μιας άλλης εποχής. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το ναυάγιο του «Ηράκλειον». Η γυναίκα που αντικρίζει στην κυκλωμένη φωτογραφία τής θυμίζει τη γιαγιά της. Ίδιο όνομα, ίδιο πρόσωπο, μα διαφορετικό επώνυμο. Δίχως να το γνωρίζει, κρατά ένα κουβάρι με αγκαθωτά νήματα, που, καθώς ξετυλίγεται, τα αγκάθια του χώνονται βαθιά στην καρδιά της. Κύθηρα, Αθήνα, Παρίσι. Ένα μυστηριώδες τρίγωνο, ένα ταξίδι που δεν τέλειωσε ποτέ», αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου που δίνει μία μικρή γεύση του τι θα δούμε στην TV.

ALPHA

Φουλ στη μυθοπλασία θα είναι και ο ALPHA, κρύβοντας όμως και μία έκπληξη. Μετά το φαινόμενο «Σασμός», που πήρε το πράσινο φως για τρίτη σεζόν, και τον «Παράδεισο των Κυριών», το κανάλι ποντάρει πολύ σε μία κωμωδία μυστηρίου αλλά και ένα ακόμη δράμα. Ο Αντώνης Αγγελόπουλος επιστρέφει τηλεοπτικά σκηνοθετώντας μία σειρά με τίτλο «Φόνοι στο καμπαναριό». Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες, όπως «Παρά πέντε», οι «Γοργόνες», «Είσαι το ταίρι μου», «Εγκλήματα», ετοιμάζεται για ηχηρό come back με δόσεις άφθονου γέλιο και σασπένς. Αν και ακόμη δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το σενάριο, οι δύο βασικές πρωταγωνίστριες θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Ρένια Λουιζίδου.

Ο Σασμός πήρε το πράσινο φως και για τρίτη σεζόν

Μία ακόμη σειρά, όμως, που θα συζητηθεί είναι μεταφορά του βιβλίου «Το προξενιό της Ιουλίας», που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Πολίτη. Η ιστορία επικεντρώνεται στο προξενιό της Ιουλίας Βένιου με τον μεγαλοκτηματία Γιωργίκη Προβιό, που έμελλε να γίνει το σπουδαίο νέο ολάκερου του κάμπου της Λάρισας. Έπειτα από μερικά χρόνια, ο επίλογος του γάμου της σφραγίζεται με τη δολοφονία του συζύγου και της τρίχρονης κόρης της. Η ίδια, έχοντας καταδικαστεί σε θάνατο, παραμένει αμίλητη, αποδεχόμενη τη μοίρα και, συνεκδοχικά, την ενοχή της. Έξι ημέρες πριν από την εκτέλεσή της, η νεαρή δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Γκίκα προσπαθεί να της πάρει μια συνέντευξη μέσα στις Φυλακές Αβέρωφ, όπου και κρατείται.

Η Ναταλία Γερμανού θα παρουσιάσει τη μουσική εκπομπή «Secret Song»

Στην ίδια τηλεοπτική στέγη, πάντως, δεν ξεχνούν ότι η καρδιά της ψυχαγωγίας χτυπά και στα σόου! Έτσι, εκμεταλλευόμενοι το δυνατό όνομα της Ναταλίας Γερμανού, ετοιμάζουν τη μουσική εκπομπή «Secret Song» που ενώνει τις ιστορίες των stars με αγαπημένα κομμάτια.

Ολικό ρεκτιφιέ… στον ΣΚΑΪ

Στο κομμάτι των σόου, η μόνη σταθερά που θα παραμείνει είναι το «Survivor» χωρίς όμως να γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την πρεμιέρα και για τη σύνθεση. Μέχρι τότε, τα στελέχη έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους σε δύο πρότζεκτ: «I’m a celebrity… get me out of here» και «Πανθέοι».

Το ριάλιτι είναι ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες! Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Είστε έτοιμοι να δείτε τους αγαπημένους σας celebrities όπως δεν τους έχετε ξαναδεί; Μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάθε δοκιμασία και να ξεπεράσουν τους φόβους τους, θα στεφθούν τελικά «βασίλισσα» ή «βασιλιάς» της ζούγκλας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Θα μεταδοθεί από το κανάλι του Φαλήρου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ τα γυρίσματα θα γίνουν στον Άγιο Δομίνικο. Αν και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ο παρουσιαστής, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Γιώργο Λιανό καθώς τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και ο Ιλιτζαλί τον εμπιστεύονται πολύ.

Οι άνθρωποι του σταθμού του Φαλήρου έχουν δώσει τα χέρια με την παραγωγή JK Productions για να εντάξουν στον προγραμματισμό τους το ριμέικ της θρυλικής σειράς «Οι Πανθέοι». Πρόκειται για μία από τις πιο ιστορικές παραγωγές, που έχουν γράψει ιστορία στη δημόσια τηλεόραση, και η επιστροφή της αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν. Στον ρόλο του Ανδρέα Πανθέου θα δούμε τον Αιμίλιο Χειλάκη, ο οποίος κάνει τηλεοπτικό come back στην μυθοπλασία μετά τις «Άγριες Μέλισσες». Ο Μιχάλης Σαράντης, η Κάτια Δανδουλάκη που έχει γράψει ιστορία στη συγκεκριμένη σειρά, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, που φέτος απολαμβάνουμε στο «Μαύρο Ρόδο», ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Κόρα Καρβούνη, που έδειξε το ταλέντο της στο «Αυτή η νύχτα μένει», η Χριστίνα Αλεξανιάν και η Ελένη Καρακάση, έχουν «κλειδώσει». Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό θα προβάλλεται καθημερινά.

STAR, όπως λέμε ριάλιτι σόου

Με το κεφάλαιο «GNTM» να φαίνεται ότι «κλείνει», οι άνθρωποι του σταθμού προσανατολίζονται σε δύο νέα, για εκείνους, αλλά παλιά γνώρισμα για το κοινό πρότζεκτ. Συγκεκριμένα, θα αναβιώσει το «Fame Story». Σε παραγωγή Νίκου Κοκλώνη, το μουσικό ριάλιτι σόου θα επιστρέψει με μεγάλες φιλοδοξίες. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά τάλεντ σόου, όπου οι διαγωνιζόμενοι-σπουδαστές μένουν μέσα σε ένα σπίτι για 3,5 μήνες και κάνουν μαθήματα με καθηγητές.

Ένα ακόμη πρότζεκτ που έχει «κλειδώσει» είναι η «Φάρμα». Το φορμάτ, που συστήθηκε μέσα από τη συχνότητα του MEGA αλλά πρόσφατα προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, είναι από τα ριάλιτι που θα απασχολήσουν. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, μέσα σε ένα αγρόκτημα, οι παίκτες θα πρέπει να επιβιώσουν με ελάχιστες προμήθειες, χωρίς άφθονο νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο. Οι ευθύνες τους είναι πολλές: πρέπει να σπέρνουν, να ποτίζουν, να καλλιεργούν το μποστάνι, να το ετοιμάσουν για συγκομιδή, να φροντίζουν και να αρμέγουν τα ζώα, να κρατάνε καθαρό τον στάβλο. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε απαιτητικά αγωνίσματα, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συμβιώσουν στο ίδιο σπίτι. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, ένας από τους παίκτες θα αφήνει πίσω του τη ζωή στη Φάρμα, μετά την ήττα του στη Μονομαχία Αποχώρησης.

OPEN καλεί Κοκλώνη

Κι ενώ στις προαναφερθείσες περιπτώσεις τα δυνατά χαρτιά είναι κυρίως πρότζεκτ, στην περίπτωση του OPEN ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίζεται ως Μεσσίας να δώσει πνοή στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Ο ίδιος αλλά και οι άνθρωποι της εταιρείας παραγωγής του, το επόμενο διάστημα, θα μελετήσουν και θα προτείνουν νέα πρότζεκτ. Μέχρι τότε, δεδομένο είναι ότι το πιο βαρύ χαρτί του καναλιού για την επόμενη σεζόν θα είναι ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Έρωτας Φυγάς», που σάρωσε στους πίνακες της Nielsen φτάνοντας το 18-19% καθημερινά.



Διαβάστε επίσης





«Η Μάγισσα»: Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα υπερπαραγωγή του ΑΝΤ1

«Μάγισσα»: Το all star καστ της νέας σειράς του ΑΝΤ1

Μεταγραφές και αναμονές στην τηλεοπτική αρένα – Πρόσωπα που συζητιούνται

Από τη «Μάγισσα» στη νέα σειρά του Τσαφούλια - Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται στην TV