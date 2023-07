Survivor All Star: Τα δεδομένα του αγώνα pregame - Πώς κατανέμονται οι παραπάνω ζωές

Survivor All Star: Οι παίκτες διεκδικούν μία θέση τους στην τελική τριάδα - Όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να φτάσουν στην τριάδα του Γαλατσίου

To τελευταίο επεισόδιο του Survivor All Star από την Καραϊβική ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης. Ο πρώτος από τους δύο Survivors που θα περάσουν κατευθείαν στον ημιτελικό, θα κριθεί απόψε, στους αγώνες κατάταξης. Όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να φτάσουν στην τριάδα του Survivor All Star.

Πριν οι παίκτες μπουν στο στίβο μάχης ο Γιώργος Λιανός έδωσε ορισμένες οδηγίες για τον τελευταίο αγώνα.

Συγκεκριμένα οι οδηγίες αναφέρουν ότι ο νικητής του αγώνα pregame θα λάβει τρεις επιπλέον ζωές, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος από δύο και μια, αντίστοιχα.

Μπάρτζης: «Σίγουρα θα κάψω 1-2 παιχνίδια στο ατομικό»

Ο Νίκος Μπάρτζης σκέφτεται τα οφέλη του pregame. «Το pregame έχει μεγάλη αξία Σίγουρα θα κάψω 1-2 παιχνίδια στο ατομικό», είπε μεταξύ άλλων.

Η τρυφερή εξομολόγηση του Μάριου στη Στέλλα

Λίγες ημέρες πριν το μεγάλο τελικό του Survivor All Star, η Στέλλα Ανδρεάδου ήταν εκείνη που αποχώρησε από το ριάλιτι επιβίωσης, αφήνοντας έτσι τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο του νικητή.

Ο Σάκης Κατσούλης, κέρδισε τον αγώνα ασυλίας το βράδυ της Τετάρτης και έτσι εξασφάλισε νωρίτερα την παρουσία του στον τελικό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Γαλάτσι.

Έπειτα από το τέλος του αγώνα ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης βρέθηκε να συζητά με τη Στέλλα και να εξομολογείται πόσο την εκτιμά ως άνθρωπο και ως φίλη.

«Είσαι ένα εξαιρετικό και σπάνιο κορίτσι. Πάρα πολύ σοβαρές και σωστές αρχές. Πάντα έλεγα για σένα. Χαίρομαι που μέσα από το παιχνίδι γίναμε φίλοι, αλλάξαμε απόψεις, ιδέες, σκέψεις. Στελλίτσα μου καλή» της είπε συγκεκριμένα.

Η συγκίνηση των φιναλίστ ήταν διάχυτη μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα της φετινής σεζόν, με τον Σάκη Κατσούλη να γίνεται ο MVP του παιχνιδιού και να δηλώνει χαρούμενος για την έκβαση του αποτελέσματος τονίζοντας πως είναι χαρούμενος που και οι πέντε φιναλίστ είναι υγιείς.