Φινάλε για τις πρωινές εκπομπές: Οι συγκινήσεις, οι αποχωρισμοί και τα δημόσια «ευχαριστώ»

Η σεζόν ολοκληρώνεται και τα τηλεοπτικά αντίο είναι πολλά… με τους παρουσιαστές των πρωινών εκπομπών να εύχονται Καλό Καλοκαίρι στους τηλεθεατές

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου οι περισσότερες πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές ολοκλήρωσαν την πορεία τους. Οι παρουσιαστές ευχαριστούσαν κοινό και συνεργάτες, ενώ δεν έλειψε η συγκίνηση.

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στο φινάλε του «Happy Day στον ALPHA»: «Κάθε φορά που βλέπουμε πόσο καλά περνάμε, διαπιστώνουμε πόσο τυχεροί και ευγνώμονες νιώθουμε γι’ αυτό που ζούμε, γι’ αυτό που έχει δημιουργηθεί, γι’ αυτή την οικογένεια. Ξέρω ότι ίσως κάποια πράγματα ακούγονται κλισέ και επαναλαμβάνονται αλλά αλήθεια αντιλαμβανόμαστε έτσι ο ένας τον άλλο. Έτσι αντιλαμβανόμαστε και τη σχέση που έχουμε με εσάς. Αν δεν ήσασταν κι εσείς από την άλλη πλευρά να δημιουργείτε αυτό το υπέροχο συναίσθημα και τη διάδραση, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Αλήθεια συγκινούμαστε με την αγάπη σας, για μένα είναι η βασική κινητήριος δύναμη για όλο αυτό που κάνουμε. Ο καθένας μας το έχει στην ψυχή του ως κάτι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε για όλα. Παιδιά, σας αγαπώ. Δεν χανόμαστε».

Λίγη ώρα, αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου ολοκλήρωσε τη σεζόν της με τη «Super Κατερίνα». «Να ευχαριστήσω όλους εσάς, θα είμαστε όλοι και την τηλεοπτική σεζόν θέλω να πιστεύω. Ζητώ συγγνώμη εάν υπήρξαν κάποιες φορές διαπληκτισμοί μεταξύ μας. Χωρίς εσάς δεν θα έκανα αυτή την επιτυχία, είναι τιμή μου που συνεργαστήκαμε», είπε συνεχίζοντας: «Το πιο μεγάλο ευχαριστώ είναι σε εσάς (τους τηλεθεατές). Να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, να γεμίσετε μπαταρίες. Ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, είχαμε να διαχειριστούμε αρκετά δύσκολα πράγματα. Θέματα επικαιρότητας και πολιτικής, που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να διαχειριστώ, τουλάχιστον με αξιοπρέπεια. Με συγχωρείτε εάν έκανα κάποια λάθη, ήμουν ο εαυτός μου, αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και αυτό το επιβραβεύετε: την αγάπη και την αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε. Τα λέμε τον Σεπτέμβρη, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Στον ΣΚΑΪ, η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε σε κλίμα συγκίνησης κάνοντας τον δικό της απολογισμό για το «Πρωινό Μας». «Τελευταία εκπομπή σήμερα και σκεφτόμουν πάλι τα ίδια… Είναι αυτές οι μέρες συναισθηματικά φορτισμένες και είπα έτσι αυθόρμητα όπως μας βγαίνει, να πούμε το καλό καλοκαίρι. Να ευχαριστήσω το υπέροχο κοντρόλ και όλη την παρέα των τεχνικών», είπε αρχικά. Στο κλείσιμο, η Φαίη Σκορδά κάλεσε στο πλατό όλους τους συνεργάτες της και είπε: «Καλό καλοκαίρι σε όλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να κλείσουμε με κάτι πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω όλους γι’ αυτό, να ευχαριστήσω τον ΣΚΑΙ και φέτος κρατάω αυτή τη στιγμή να είναι η πιο σημαντική στην καριέρα μου, την οποία έζησα εδώ στον ΣΚΑΙ και έχει να κάνει με την ημέρα που αφιερώσαμε όλοι μαζί στο Make a Wish. Και θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται μόνο για τον τηλεοπτικό χρόνο, αλλά έχουν και ουσία. Ευχαριστώ πολύ το Make a Wish γι’ αυτή τη συνεργασία. Και θέλω να κλείσουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν μαζί μας και εσάς που ήσασταν δίπλα στο Make a Wish, δίπλα στο Πρωινό μας, δίπλα στα παιδιά που κάποιες ευχές τους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κάποιες άλλες σιγά σιγά προχωρούν προς την υλοποίησή τους. Με αυτό το βίντεο θέλω να κλείσουμε γιατί για εμένα είναι το πιο σημαντικό. Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά!».

Ο Γιώργος Λιάγκας, με τη σειρά του, «έκλεισε» τη σεζόν για το «Πρωινό» ανακοινώνοντας αποχωρήσεις. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη Δούκισσα Νομικού και τη Μαρία Κορινθίου. «Φέτος ήταν μια καινούρια πίστα για μένα, όντας επικεφαλής μια τέτοιας δύσκολης ομάδας με έντονες προσωπικότητες. Στόχος είναι η πρωτιά. Αυτό που θέλουμε όλοι είναι να μπαίνουμε στα σπίτια των περισσότερων τηλεθεατών. Τα χίλια ευχαριστώ είναι λίγα που στηρίξατε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήμασταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στην τηλεθέαση στη ζώνη 10-1 με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη εκπομπή», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και στη συνέχεια άρχισε τις ευχαριστίες. «Είναι ευτύχημα να δουλεύεις στον ΑΝΤ1 γιατί ο Θοδωρής Κυριακού είναι ένα αφεντικό που δεν παρεμβαίνει. Είναι χαρά και τιμή για εμάς που δουλεύουμε μαζί του. Λένε τα στερεοτυπικά ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Θα προσπαθήσω να μην κλάψω. Η Αγλαΐα είναι φίλη μου πάνω απ’ όλα, αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου η Αγλαΐα Λάτσιου. Η φίλη μου Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ήρθε εδώ φέτος για να με στηρίξει, επειδή ήξερα ότι κάνω μια μεγάλη προσπάθεια από την αρχή. Η Αργυρώ είναι φίλη μου πάνω από όλα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μπορεί να είναι του χρόνου μαζί μας, μπορεί και να μην είναι. Εγώ θέλω πολύ να είναι, όμως είναι μια δικιά της απόφαση, υπάρχουν και κάποιες άλλες παράμετροι. Είσαι φίλη μου, σε αγαπάω πάρα πολύ, είναι η καλύτερη μαγείρισσα», είπε δακρυσμένος ο Γιώργος Λιάγκας. «Να ευχαριστήσω πριν το κλείσιμο και τη Δούκισσα Νομικού και την Μαρία Κορινθίου που βοήθησαν αυτήν εδώ την εκπομπή», κατέληξε.

Όσον αφορά στο «Πάμε Δανάη!» και τη Δανάη Μπάρκα στο MEGA… «Δεν ξέρω αν μπορώ να αυτοαποκαλεστώ παρουσιάστρια, αλλά ως άνθρωπος είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους σαν κι εσάς. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα πριν από τρία χρόνια που ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι – γιατί σαν παιχνίδι το αντιμετώπιζα τότε – κι αυτή η τρέλα, δεν φανταζόμουν ότι θα μεγαλώσω και θα ενηλικιωθώ σε μία δουλειά, ότι θα βρω αγκαλιές που θα ονειρεύομαι να τις έχω για πάντα. Κάποιους θα τους έχω στα χέρια μου σίγουρα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Που να φανταζόμουν πριν από τρία χρόνια ότι θα είχαμε περάσει τόσες πολλές λύπες και χαρές και θα είχαμε γίνει οικογένεια κι εμείς με τους ανθρώπους που βρίσκονται από το σπίτι», είπε συγκινημένη η Δανάη Μπάρκα. «Να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε χαμογελαστοί, ενωμένοι… Να φτιάχνετε παρέες, γιατί οι παρέες γράφουν ιστορία. Καλό καλοκαίρι, την αγάπη μου και στο MEGA και σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στο να είμαστε εμείς εδώ χαρούμενοι. Καλό καλοκαίρι, τα λέμε τον Σεπτέμβρη», είπε η οικοδέσποινα.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν για το καλοκαίρι τους τηλεθεατές του «Breakfast@Star» και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. «Την ημέρα που ξεκινήσαμε έτρεμα τόσο πολύ από το άγχος και τώρα τρέμω από χαρά, συγκίνηση και ευχαρίστηση για αυτή την υπέροχη ομάδα», είπε η Ελένη με τον άντρα της να συμπληρώνει: «Μπορεί να βλέπετε εμάς που βγαίνουμε μπροστά στην κάμερα αλλά είναι τόσο πολλοί άνθρωποι που φροντίζουν και ταλαιπωρούνται για να μπορούμε εμείς να βγάλουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε και τον καλύτερό μας εαυτό. Τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ». «Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε και μας βάλατε στο σπίτι σας. Συγχωρήστε μας για οποιαδήποτε λάθη, ένα μεγάλο ευχαριστώ και μία υπόσχεση για μία ακόμη καλύτερη συντροφιά την επόμενη σεζόν», κατέληξε ο Ετεοκλής.