Μπομπ Μπάρκερ: Πέθανε ο θρυλικός Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής - Είχε κερδίσει 19 βραβεία Έμμυ

Ο τηλεπαρουσιαστής Μπομπ Μπάρκερ είχε μάλιστα και το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ από το 1976

Ο Μπομπ Μπάρκερ, ο θρυλικός οικοδεσπότης του τηλεπαιχνιδιού «The Price is Right», πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς σε ηλικία 99 ετών.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι ο μεγαλύτερος MC στον κόσμο που έζησε ποτέ, ο Μπομπ Μπάρκερ, μας άφησε», επιβεβαίωσε ο επί μακρόν εκπρόσωπός του Ρότζερ Νιλ στην The Post.

Ο Barker κέρδισε 19 βραβεία Daytime Emmy: 14 για την παρουσίαση του "The Price Is Right" και τέσσερα βραβεία ως εκτελεστικός παραγωγός του αγαπημένου για του Αμερικανούς προγράμματος. Ο παρουσιαστής τιμήθηκε επίσης με το Βραβείο Lifetime Achievement στα Daytime Emmys του 1995.

Ο Μπάρκερ είχε μάλιστα και το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ από το 1976 ενώ αργότερα εισήχθη στο Τηλεοπτικό Hall of Fame το 2004 και στην Εθνική Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών Hall of Fame το 2008.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να τον θυμούνται αφού φύγει, ο Barker είπε: «Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να με θυμούνται οι άνθρωποι ως έναν τύπο που αγαπούσε όλα τα ζωντανά πράγματα και έκανε όσο μπορούσε για να κάνει τον κόσμο καλύτερο για τα ζώα — και έκανε επίσης αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές».

Η στενή του φίλη Nancy Burnet, η συνεκτελεστής της περιουσίας του που φρόντιζε τον τηλεοπτικό αστέρα για πολλά χρόνια, είπε στην The Post ότι είναι «τόσο περήφανη για το πρωτοποριακό έργο που κάναμε μαζί με τον Barker για την ευζωία των ζώων που τους φέρονται με τόση σκληρότητα στη βιομηχανία του θεάματος. Ήμασταν υπέροχοι φίλοι τα τελευταία 40 χρόνια, θα μου λείψει».