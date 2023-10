Φόρτσα… μυθοπλασία! Οι τηλεοπτικές σειρές που ήρθαν για να σαρώσουν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

29/10/2023 06:11

Τι θα ήταν η prime time χωρίς μυθοπλασία; Η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους τηλεθεατές, που καθημερινά δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε σειρές, και είναι απλή: πιθανότατα μία ζώνη χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όλα τα κανάλια, ορθά όπως αποδεικνύεται, αποφάσισαν να δώσουν χώρο, χρόνο και χρήμα, στην απαιτητική βραδινή ζώνη ρίχνοντας στον αέρα μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας, διαφορετικού περιεχομένου, με αξιόλογους συντελεστές και ταλαντούχους ηθοποιούς. To αποτέλεσμα είναι η TV να ανταγωνίζεται φέτος μόνο τον καλύτερο εαυτό της, παράγοντας περιεχόμενο άξιο συζήτησης.

Ναυάγιο

Μία από τις σειρές, που έχει κερδίσει το κοινό και τους κριτικούς, είναι το «Ναυάγιο». Η παραγωγή του MEGA, που προβάλλεται Κυριακή έως και Τρίτη στις 22.50, συγκινεί τους τηλεθεατές και παίρνει τα εύσημα των τουιτεράδων που σχολιάζουν τις καθηλωτικές σκηνές.

Τα ποσοστά τηλεθέασης ξεπερνούν το 20% στο σύνολο και αποτελούν ένα μικρό μόνο παράσημο για όλους όσους δουλεύουν για τη μεγάλη αυτή παραγωγή. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που πολλοί κάνουν λόγο για κινηματογραφικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών. Η Frog Team Squat (Marine Film Services), ανέλαβε να προετοιμάσει τους πρωταγωνιστές για τις συγκλονιστικές σκηνές κατά τη βύθιση του πλοίου «Φοίνιξ». Η ειδική ομάδα έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αντίστοιχα γυρίσματα στο νερό για μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού. Πρόσφατα οι «βάτραχοι» από το Cape Town έδωσαν σάρκα και οστά στη live action μεταφορά του One Piece, στο Netflix, ενώ στο πορτφόλιο των ειδικών σε σκηνές δράσης συγκαταλέγονται κοσμαγάπητοι τίτλοι, με σειρές όπως Black Sails, The Crown, Bloodshot, Jack Ryan, Tomb Rider (A Survivor Is Born) και Outlander.

Η Μάγισσα

Η πιο ακριβή σειρά, για φέτος, είναι «Η Μάγισσα» του ΑΝΤ1. Και μπορεί τα χρήματα να μην φέρνουν πάντα επιτυχία, όμως στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα δύο συνδυάζονται.



Στα πρώτα επεισόδια η αποδοχή του κοινού μπορεί να μην ήταν για πολλούς η αναμενόμενη, όμως όσο προχωρούν οι εβδομάδες η σειρά «κλειδώνει» ένα μεγάλο φανατικό κοινό που μεταφράζεται σε ποσοστά 17-18%. Η παραγωγή, που προβάλλεται από Δευτέρα έως Τετάρτη, έχει κόστος 12 εκατομμύρια ευρώ και τα ειδικά διαμορφωμένα σκηνικά μάς μεταφέρουν σε άλλη εποχή. Με προσοχή στη λεπτομέρεια (χαρακτηριστικά ένα μέρος από το κτήμα Νάσιουτζικ έχει μετατραπεί σε κάστρο με πύργο, με πέτρα που έχει έρθει από τη Γερμανία, που κόστισε 1.000.000 ευρώ περίπου), αποδεικνύεται ότι ακόμη και τα τηλεοπτικά αγαθά κόποις κτώνται.

H «Καπετάνισσα Διαμιανή» Κατερίνα Λέχου

Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης, Λευτέρης Χαρίτος, κάνουν αυτό που μόνο εκείνοι γνωρίζουν και το μόνο βέβαιο είναι ότι η «Μάγισσα» θα αφήσει το δικό της στίγμα.

Γιατρός

Από τη λίστα με τις νέες σειρές που κερδίζουν το στοίχημα δεν θα μπορούσε να λείπει ο «Γιατρός». Με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον καλύτερο ρόλο της καριέρας του να ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο δράμα και σε τρυφερά στοιχεία, η παραγωγή αποθεώνεται και κατακτά σε κάθε επεισόδιο ποσοστά που αγγίζουν το 18%.



Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία του Pierdante Piccioni, ενός γιατρού επικεφαλή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Lodi, ο οποίος το 2013 ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα που του προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη με αποτέλεσμα να χάσει τη μνήμη του για 12 χρόνια. Αν και το σίριαλ έχει σταθερούς πρωταγωνιστές και μία δυνατή πλοκή, οι γκεστ ρόλοι και οι αυτοτελείς ιστορίες ιατρικού ενδιαφέροντος εντείνουν την ανυπομονησία του κόσμου σε κάθε επεισόδιο.

Σταθεροί νικητές

Σε μία τηλεοπτική αρένα, όπου πολλά αλλάζουν, υπάρχουν εκείνοι οι παίκτες που κρατούν καλά στα χέρια τους την πρώτη θέση και υψηλά νούμερα στους πίνακες της Nielsen.

Μαρία Τζομπανάκη και Ορφέας Αυγουστίδης στον Σασμό

«Η Γη της Ελιάς» του MEGA και ο «Σασμός» του ALPHA μπορεί να συνεχίζουν για τρίτη χρονιά όμως σαρώνουν αρκετά προγράμματα στο πέρασμά τους. Εκατομμύρια τηλεθεατές καθηλώνονται για να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, με τις σεναριακές ομάδες των σίριαλ να επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις για τη συνέχεια. Την ίδια ώρα, τα στελέχη των καναλιών έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν πλατιά καθώς η επιλογή τους και η «επίμονή» τους στις εν λόγω παραγωγές αποδείχτηκε ορθή.

Με θετικό πρόσημο κυλά η χρονιά και για τη σειρά του OPEN, «Έρωτας Φυγάς». Ο δεύτερος κύκλος έχει αγκαλιαστεί πολύ από το κοινό και καταφέρνει να φτάνει ακόμη και το 19-20%, την ώρα που ο μέσος όρος του καναλιού ανά ημέρα είναι σαφέστατα χαμηλότερος.

Έρωτας Φυγάς



Σε σενάριο Ρένας Ρίγγα και Δημήτρη Αποστόλου, με γεμάτους ανατροπές ρόλους και ωραίες ερμηνείες, όπως εκείνες της μοναδικής Πέμης Ζούνη και του Αντώνη Καρυστινού, η εν λόγω παραγωγή μυθοπλασίας επάξια συγκαταλέγεται στις κερδισμένες της χρονιάς.



