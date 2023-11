Madwalk 2023: Οι σχεδιαστές μόδας και οι τραγουδιστές που θα δούμε στη σκηνή

Η μόδα και η μουσική συναντιούνται στο πιο φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show, το MadWalk 2023!

Το Madwalk 2023 by Three Cents, το μεγαλύτερο fashion music event στην Ελλάδα, έρχεται για 13η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο MEGA σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

To Madwalk 2023 by Three Cents, o μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά. Σε super guest εμφάνιση, ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής και ηθοποιός Michele Morrone.

Στο φαντασμαγορικό σκηνικό του Madwalk 2023 by Three Cents θα απολαύσουμε λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και εντυπωσιακά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Apostolos Mitropoulos, Celia Kritharioti, Dante, Eleni Kavvada, Nika, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, Vrettos Vrettakos και τα brands: 5226 by Celia Kritharioti, adidas, Creators Lab by IKEA, MAC Cosmetics, Social Outkast, Pink Woman και XXLOVE.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι: Apon, FY, Good Job Nicky, Josephine, Kimi, Andrew Lambrou, Lila, Marseaux, Konnie Metaxa, 3 SUM, Ήβη Αδάμου, Δέσποινα Βανδή, Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα, κ.ά.

Η βραδιά κλείνει με ένα λαμπερό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) απογειώνει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του ο DJ Dim Chord.