The Crown: Σήμερα η πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν την σειράς του Netflix - Ποιο θα είναι το φινάλε

«The Crown»: Σήμερα η πρεμιέρα του 6ου κύκλου - Η σειρά ολοκληρώνεται με έναν βασιλικό γάμο, αυτόν του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς το 2005

Ο τελευταίος κύκλος της σειράς «Το Στέμμα» για την Βρετανική Βασιλική οικογένεια κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Netflix.

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι είναι η ηθοποιός που υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα στα τελευταία της χρόνια.

Η πλατφόρμα ωστόσο έχει ήδη δεχθεί αρκετές επιθέσεις για διάφορες σκηνές της σειράς και το κατά πόσο ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα με τους επικεφαλής της παραγωγής να απαντούν ότι πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας.

Εκτός από τον έρωτα της Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγιέντ η σειρά εστιάζει και στην πρωθυπουργία του Τόνι Μπλερ και το πρώιμο στάδιο στη σχέση του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

Η σειρά ολοκληρώνεται με έναν βασιλικό γάμο, αυτόν του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς το 2005.

Στην έκτη σεζόν της σειράς, η Νταϊάνα γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο βοηθώντας θύματα ναρκών ξηράς εμφανίζεται σε ένα γιοτ με τον φίλο της Ντόντι Αλ Φαγιέντ όμως για πολλούς ο χαρακτηρισμός του γάμου της με νάρκη που κατέστρεψε τη ζωή της αναμένεται να εξοργίσει το παλάτι.

«Η Νταϊάνα δεν θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι μια ατυχής σύγκριση. Νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι το The Crown απεικονίζει τη ζωή της Νταϊάνα και εκμεταλλεύεται τη μνήμη της. Ώστε να μπορούν να βάλουν στο στόμα της ό,τι θέλουν – όσο δυσάρεστο κι αν το βρουν οι άνθρωποι», σχολίασε η βασιλική βιογράφος, Ίνγκριντ Σιουάρντ.

Η έκτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη σύμφωνα με τη streaming πλατφόρμα.

Νοέμβριος στο Netflix με Σιλβέστερ Σταλόνε και Ρόμπι Γουίλιαμς

Ρίχνοντας μια ματιά στις νέες κυκλοφορίες του Netflix για τον Νοέμβριο, καταλαβαίνει κανείς ότι δύσκολα θα ξεκολλήσει από την οθόνη.



Το binge watching είναι σχεδόν δεδομένο για: το πρώτο μέρος της 6ης και τελευταίας σεζόν του The Crown (16/11), το Squid Game: The Challenge (22/11) ή το δεύτερο μέρος της 5ης σεζόν του Virgin River: Season 5 Part 2 (30/11).



Από τις νέες ταινίες, ξεχωρίζει το NYAD (3/11) με τις Τζόντι Φόστερ και Ανέτ Μπένινγκ και φυσικά το The Killer, η νέα ταινία του Ντέβιντ Φίντσερ με τον Μάικλ Φασμπέντερ. Από τα ντοκιμαντέρ δεν πρέπει να χάσετε τα πολυαναμενόμενα Sly (3/11) και Ρόμπι Γουίλιαμς (8/11).

Σειρές του Netflix

Cigarette Girl

02/11/2023

Μια ταλαντούχα γυναίκα ξεκινά ένα ταξίδι αγάπης και αυτογνωσίας ενώ αψηφά το κατεστημένο της βιομηχανίας παρασκευής αρωματικών τσιγάρων στην Ινδονησία του '60.

Όλο το Φως που δεν Μπορούμε να Δούμε: Σειρά μίας σεζόν (All the Light We Cannot See)

02/11/2023

Τις τελευταίες ημέρες του Β' ΠΠ, οι δρόμοι μιας τυφλής Γαλλίδας και ενός Γερμανού στρατιώτη συγκρούονται. Βασισμένο στο βραβευμένο μπεστ σέλερ του Άντονυ Ντορ.

Ο Ράφτης: Σεζόν 3 (The Tailor: Season 3)

03/11/2023

Τα αισθήματα του Πεγιάμι για την Εσβέτ δυναμώνουν και καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην αγάπη τους και τη φιλία του με τον Ντιμίτρι.

Πωλείται στο Χόλιγουντ: Σεζόν 7 (Selling Sunset: Season 7)

03/11/2023

Οι μεσίτες παλεύουν να "κινήσουν" μια δύσκολη αγορά ακινήτων, αλλά οι διχόνοιες και οι ανοιχτοί λογαριασμοί ίσως γκρεμίσουν ό,τι έχουν χτίσει. Θα δείξουν ψυχραιμία;

Φέρι: Η Σειρά (Ferry: The Series)

03/11/2023

Απεγνωσμένος για χρήματα, ο Φέρι Μπάουμαν βλέπει μια μοναδική ευκαιρία μετά από μια σύλληψη που δημιουργεί μια κενή θέση ανάμεσα στους κορυφαίους ντίλερ της Μπραμπάντ.

Εγκληματολογικός Κώδικας (Criminal Code)

14/11/2023

Για να σπάσουν τον κώδικα στην έρευνα μιας εντυπωσιακής ληστείας, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους.

Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Η Δοκιμασία (Squid Game: The Challenge)

22/11/2023

456 παίκτες. 4.560.000 δολάρια. Ένας νικητής. Το παγκόσμιο φαινόμενο ζωντανεύει με παιχνίδια εμπνευσμένα από την πρωτότυπη σειρά και ολοκαίνουργιες δοκιμασίες.;

Squid Game: The Challenge | Official Trailer | Netflix

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 5, Μέρος 2 (Virgin River: Season 5 Part 2)

30/11/2023

Η Μελ προσαρμόζεται σε νέο ρυθμό ζωής, ο Τζακ προσπαθεί να αναπτύξει την επιχείρησή του και η πόλη αντιμετωπίζει νέες απειλές καθώς τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.