My Style Rocks: Το τρέιλερ του νέου κύκλου και οι «μυστηριώδεις» κριτές

Η αντίστροφη μέτρηση για τον νέο κύκλο του ριάλιτι μόδας έχει ξεκινήσει.

Ο πρώτος κύκλος μπορεί ακόμη να μην έχει τελειώσει, όμως ήδη βρίσκεται στον αέρα το τρέιλερ των νέων επεισοδίων και της δεύτερης σεζόν που θα προβληθεί back to back. To «My Style Rocks», στον ΣΚΑΪ, διανύει εβδομάδα τελικού αλλά τα στελέχη και η παραγωγή είναι έτοιμοι για τη συνέχεια.

«Είναι κορυφαίοι στο είδος τους... Για να τους συναντήσεις πρέπει να είσαι style approved… Τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει την αγάπη τους για τη μόδα... Έρχονται για iconic εμφανίσεις… Τι άλλο κρύβουν οι σκιές; Το χαμόγελο της Κατερίνας Καραβάτου τα λέει όλα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.

Στο τρέιλερ, μπορεί να φαίνονται οι σκιές των κριτών όμως τα πράγματα είναι ολοφάνερα!

Δημήτρης Σκουλός και Σοφία Χατζηπαντελή φεύγουν και δύο νέα πρόσωπα έρχονται! Ο Στέλιος Κουδουνάρης παραμένει σταθερή αξία και υποδέχεται έναν παλιό γνώριμο του «My Style Rocks»-τον Λάκη Γαβαλά. Ο εκκεντρικός μετρ της μόδας έχει περάσει ξανά από το συγκεκριμένο πόστο και το μόνο βέβαιο είναι ότι οι ατάκες του θα δώσουν άλλη αίσθηση. Την παρέα θα ολοκληρώσει η εντυπωσιακή Έβελυν Καζαντζόγλου. Influencer, μοντέλο, με δεκάδες συνεργασίες και φωτογραφίσεις στο ενεργητικό της, ambassador μεγάλων οίκων, η Έβελυν θα χαρίσει με την παρουσία της αίγλη στο ριάλιτι και σίγουρα θα γίνει η αγαπημένη του κοινού.