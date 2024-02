Κατερίνα Στικούδη: Η εμφάνιση στο J2US μετά την γέννα - «Δεν θα έχουμε backstage μέχρι να έρθεις»

Η Κατερίνα Στικούδη εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του J2US λίγες μόλις ημέρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί της

Το δεύτερο παιδί της έφερε στον κόσμο ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου η Κατερίνα Στικούδη, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Βαγγέλη Σερίφη.

Η τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου και το ίδιο βράδυ η ευτυχισμένη μανούλα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Just the 2 of US μέσω Skype από το σπίτι της πολύ χαρούμενη που πλέον κρατάει στην αγκαλιά της τον δεύτερο γιο της.

«Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα υπέροχα δώρα που μου έστειλες. Μου λείπετε, Φιλιά στην υπέροχη κριτική μας επιτρέπει, στον κόσμο, στην ενέργεια σου, σε όλο αυτό το υπέροχο σόου που ξεκινάει και έχει λείψει και σε εμάς και στον κόσμο. Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα, ένα νέο μέλος προστέθηκε στο σπιτικό μας Και ομολογώ ότι η πρώτη επαφή με τον Βύρωνα ήταν πολύ καλή. Σας αγαπώ και πολύ σύντομα θα είμαι κοντά σας», είπε η Κατερίνα Στικούδη.

Ο Νίκος Κοκλώνης μάλιστα της είπε ότι την περιμένει πώς και πώς στο παιχνίδι λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μόλις μπορέσεις, γιατί προτεραιότητα έχει το μωρό, σε περιμένουμε. Μέχρι να έρθεις backstage δεν ανοίγουμε».

Η Κατερίνα Στικούδη γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το Σάββατο, ενώ όπως αποκάλυψε η ίδια, η γέννα αυτή τη φορά ήταν πιο εύκολη, αφού γέννησε μέσα σε μόλις 2,5 ώρες.

«Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή τη φορά! Ήταν πιο εύκολη η διαδικασία, πιο γρήγορα έγιναν όλα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν περίμενα ότι θα έβγαινε τόσο γρήγορα, κοίταξα τον Βαγγέλη με απορία. Έγινε η διαδικασία πολύ γρήγορα, μέσα σε 2,5 ώρες είχα γεννήσει, με μια… σπρωξιά»