Κατερίνα Καινούργιου: Άλλαξε ρούχα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής - «Έχω τα ορμονικά μου»

«Έχω τα ορμονικά μου και νομίζω ότι δεν με κολακεύει αυτό που φοράω», είπε η Κατερίνα Καινούργιου

«Άλλον άνθρωπο γνωρίσαμε την πρώτη ώρα και άλλον χωρίσαμε» την δεύτερη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ξεκίνησε με άλλο look την εκπομπή της και μετά την πρώτη ώρα, άλλαξε ρούχα. Η Κατερίνα Καινούργιου, έκανε έναρξη με ένα ανοιξιάτικο look, ψηλόμεσο παντελόνι, ένα bustier top σε παστέλ χρώμα που συνδύασε με neutral πλατφόρμες και στη συνέχεια της εκπομπής προτίμησε ένα masculine look με γιλέκο και παντελόνι σε γήινη απόχρωση.

Πριν περάσει σε διαφημίσεις, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι «πάω να αλλάξω λίγο, έχω τα ορμονικά μου και νομίζω ότι δεν με κολακεύει αυτό που φοράω».