Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα που ψάχνει ένα πορτοφόλι»

Snapshot Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε ότι είναικοποιημένη γυναίκα και μιλά ανοιχτά για την εμπειρία της.

Μετά τησια εξομολόγησή της, ήρθε σε επαφή με πολλές γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση και προσπαθεί να τις στηρίξει.

Θεωρεί τη στήριξη άλλων γυναικών σημαντικό ρόλο της, ισότιμο με τη μητρότητα.

Εκφράζει ανησυχία για τη σύγχρονη αντίληψη των γυναικών που προτιμούν οικονομικά ανεξάρτητους συντρόφους αντί για έρωτα ή σχέση.

Αναφέρει ότι η δική της οικογένεια προσπάθησε να τη βοηθήσει, αλλά εκείνη απέκρυψε τις ανάγκες της για να τους προστατεύσει. Snapshot powered by AI

«Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα, αυτή είναι η αρρώστια της εποχής» δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Κοινωνία Άνω Κάτω» για τη δική της άποχη σχετικά με τις γυναίκες στη σημερινή κοινωνία.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως μετά τη δημόσια εξομολόγησή της ήρθε σε επαφή με πολλές γυναίκες που έχουν ανάγκη από βοήθεια, τονίζοντας πως η προσπάθειά της να βρίσκεται στο πλευρό τους αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της, μετά τη μητρότητα.

Ωστόσο, θεωρεί πως ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών σήμερα έχει μεταμορφωθεί.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εγώ θέλω να πω ότι τις γυναίκες τις αγαπώ, γυναίκα είμαι, αλλά να προσέξουμε λίγο και πώς, σε αυτή την εποχή, έχει μεταμορφωθεί αυτή η γυναίκα. Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα, ένα ποσοστό, ένα πολύ καλό ποσοστό. Και από μικρές ηλικίες που βλέπω τα κορίτσια, στενοχωριέμαι πραγματικά, οι οποίες δεν θέλουν ούτε σχέση ούτε έρωτα, ψάχνουν ένα πορτοφόλι, έναν άντρα πολύ καλά οικονομικά διατηρημένο, να τις συντηρεί και να περνάνε καλά. Αυτή είναι η αρρώστια της εποχής».

Η Αγγελική Ηλιάδη, αναφέρθηκε επίσης στη δική της εμπειρία ως κακοποιημένη γυναίκα, αποκαλύπτοντας πως μετά τη δημόσια εξομολόγησή της ήρθε σε επαφή με πολλές γυναίκες που έχουν περάσει αντίστοιχες δύσκολες καταστάσεις. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να βοηθά όσες έχουν ανάγκη, θεωρώντας πως αυτό αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της, μετά τη μητρότητα.

«Είμαι κακοποιημένη γυναίκα και μάλιστα πολύ κακοποιημένη. Εγώ λατρεύω τις γυναίκες, ανέκαθεν τις λάτρευα και μετά την αποκάλυψη ήρθα σε επαφή με πολλές γυναίκες και προσπαθώ να βοηθήσω γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Για εμένα αυτός είναι ο πρωταρχικός μου ρόλος μετά τη μητρότητα, Εγώ τότε δεν βοηθήθηκα από κάποιον. Η οικογένειά μου προσπαθούσε, αλλά εγώ δεν ήθελα να τους πω ότι χρειάζομαι βοήθεια, για να τους προστατέψω», ανέφερε.

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