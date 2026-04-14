Αγγελική Ηλιάδη: «Ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από τις κλωτσιές»

Η εξομολόγηση της τραγουδίστριας για την κακοποίηση που υπέστη την περίοδο της εγκυμοσύνης της

Ανθή Κουρεντζή

Για το περιστατικό κακοποίησης που βίωσε την περίοδο της πρώτης εγκυμοσύνης της, μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη σε συνέντευξή της στον ANT1, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές, όταν ζήτησε τα δεδουλευμένα της.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, ενώ εργαζόταν και αμειβόταν πολύ καλά, δεν διαχειριζόταν η ίδια τα χρήματά της. Όπως υποστήριξε, όταν ζήτησε λεφτά από τις αμοιβές της, κακοποιήθηκε σωματικά, ενώ ήταν 5,5 μηνών έγκυος: «Εγώ όλα αυτά τα χρόνια δούλευα σαν σκυλί με πολύ καλές αμοιβές, τις οποίες δεν τις είδα ποτέ και δεν τα πήρα ποτέ στα χέρια μου. Μια φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές. Ήταν η μοναδική φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου. Και ο λόγος που το λέω είναι επειδή ακούστηκε ότι εμένα μου τα προσφέρανε όλα. Όχι, δεν μου τα προσφέρανε όλα. Μου τα πήρανε όλα».

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η κακοποίηση, που ισχυρίζεται ότι υπέστη, διήρκεσε 5 χρόνια: «Η κακοποίηση που βίωσα κράτησε πέντε χρόνια. Όταν μπεις σε μία κατάσταση εγκλωβίζεσαι. Όσες φορές προσπάθησα να μιλήσω τη μία φορά μου άρπαξαν το παιδί μου μέσα από τα χέρια μου, την άλλη φορά δεχόμουν απειλές για τους γονείς μου. Όπως καταλαβαίνεις, ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία που προσπαθεί υπομένοντας ένα μαρτύριο, να προστατέψει το παιδί της και τους γονείς της, κάθεται και υπομένει το μαρτύριο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ να φύγω και να αφήσω το παιδί μου πίσω».

Η απόφαση να μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη πολλά χρόνια μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη

Για τον λόγο που αποφάσιε να μιλήσει δημόσια τόσα χρόνια μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, η Αγγελική Ηλιάδη είπε: «Εγώ μπορεί να ήθελα να μιλήσω πολύ νωρίτερα, αλλά μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Όταν σε τρώει κάτι μέσα σου, σε τρώει, σε τρώει... Το ότι τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το μαρτύριο που πέρασα εγώ; Όχι βέβαια. Δεν έπαιρνα φάρμακα τότε. Τα τελευταία χρόνια μπορεί κατά καιρούς να παίρνω κάποια φάρμακα για να είμαι σε ηρεμία. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει τα νεύρα του και τις καταστάσεις που βιώνει».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι στην αποκάλυψή της δεν έχει συμπεριλάβει σημαντικές λεπτομέρειες όσων, υποστηρίζει ότι βίωσε: «Το θέμα για την κακοποίηση το ακούμπησα πολύ επιφανειακά με τη συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα. Εάν έμπαινα στη διαδικασία να πω σκηνικά και πράγματα που έζησα, τότε θα σας έπεφταν τα μαλλιά. Θεωρώ ότι είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που τόλμησα και βρήκα τη δύναμη και μοιράστηκα όλα αυτά με τον κόσμο. Χαίρομαι που με εμπιστεύονται πάρα πολλές γυναίκες, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να είμαι δίπλα τους. Δεν δέχομαι κανένας να αμφιβάλλει για τα λεγόμενά μου. Δεν δέχομαι κανένας να με συκοφαντεί. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει τον νόμο, όπως ήδη έχω κινηθεί νομικά απέναντι σε κάποιους ανθρώπους με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές».

