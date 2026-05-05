Σαμποτάζ σε πυλώνα ηλεκτρικής ενέργειας συγκλονίζει τη Γερμανία και προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη

Υποψίες δολιοφθοράς και σενάρια για ρωσική εμπλοκή

Ένας φαινομενικά ασήμαντος πυλώνας ηλεκτροδότησης στα βουνά του Φρίουλι, κοντά στα σύνορα Ιταλίας–Αυστρίας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκαλεί ανησυχία σε όλη την Ευρώπη. Η γραμμή αυτή διασχίζει εδώ και δεκαετίες το προαλπικό τοπίο και τροφοδοτεί με ενέργεια ένα σύστημα κρίσιμης σημασίας για εκατομμύρια πολίτες σε Αυστρία, Τσεχία και Γερμανία.

Κάποιος φαίνεται πως γνώριζε ακριβώς τη σημασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους μυστικών υπηρεσιών που επικαλούνται γερμανικά μέσα ενημέρωσης δεν αποκλείεται να υπάρχει σύνδεση με τη Ρωσία.

Στις 25 Μαρτίου 2026, ο πυλώνας καταρρέει. Ο ιταλικός διαχειριστής δικτύου Terna κάνει αρχικά λόγο για «τεχνική βλάβη», ενώ αναφέρεται και πιθανότητα κατολίσθησης. Το περιστατικό μοιάζει αρχικά με ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε ορεινά δίκτυα υψηλής τάσης. Η γραμμή προς το Παλούτσα τίθεται εκτός λειτουργίας για επισκευές.

Οι υποψίες ενισχύονται

Ενάμιση μήνα αργότερα, η εικόνα αλλάζει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για φυσικό φαινόμενο, αλλά πιθανότατα για δολιοφθορά με οξυγονοκόλληση. Ο πυλώνας φαίνεται πως είχε κοπεί μερικώς ημέρες πριν, ώστε να καταρρεύσει με καθυστέρηση, δίνοντας χρόνο στους δράστες να εξαφανιστούν.

Οι Καραμπινιέρι και η ιταλική εισαγγελία κάνουν πλέον λόγο για «φθορά από αγνώστους».

Την υπόθεση εξετάζουν και υπηρεσίες ασφαλείας σε Γερμανία και Αυστρία, χωρίς επίσημες επιβεβαιώσεις. Στη Βιέννη, το θέμα έφτασε και στο κοινοβούλιο, με ερωτήσεις προς την υπουργό Άμυνας, χωρίς μέχρι στιγμής απαντήσεις.

Καίριο πλήγμα στην ενεργειακή αλυσίδα

Η κατάρρευση του πυλώνα προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε κρίσιμο σημείο του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Η ηλεκτροδότηση αφορούσε αντλιοστάσιο της Transalpine Pipeline (TAL), μιας από τις σημαντικότερες πετρελαιαγωγούς της Ευρώπης.

Η TAL ξεκινά από το λιμάνι της Τεργέστης και εκτείνεται σε μήκος 753 χιλιομέτρων έως τη νότια Γερμανία, αποτελώντας βασική αρτηρία για τον εφοδιασμό Αυστρίας, Τσεχίας και Γερμανίας.

Χωρίς ρεύμα, οι αντλίες σταματούν. Και χωρίς αντλίες, το πετρέλαιο δεν ρέει.

Τρεις ημέρες χωρίς ροή

Η λειτουργία της εγκατάστασης διακόπηκε με ελεγχόμενο τρόπο, όπως ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, τονίζοντας ότι ο αγωγός δεν κινδύνευσε.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική: η ροή πετρελαίου σταμάτησε για τρεις ημέρες.

Στη Γερμανία, το διυλιστήριο MiRO στην Καρλσρούη επιβεβαίωσε ότι από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου δεν υπήρξε τροφοδοσία μέσω της TAL, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν αποθέματα. Ανάλογη κατάσταση αντιμετώπισαν και άλλες εγκαταστάσεις, όπως η Bayernoil.

Η ενεργειακή επάρκεια δεν κατέρρευσε, αλλά δοκιμάστηκε σοβαρά.

Το αδύναμο σημείο των υποδομών

Η υπόθεση αποκαλύπτει μια κρίσιμη αδυναμία: ακόμη και οι καλύτερα προστατευμένες υποδομές εξαρτώνται από εξωτερικά δίκτυα.

Η TAL θεωρείται πρότυπο ασφάλειας, με συνεχή επιτήρηση και ασκήσεις ετοιμότητας. Ωστόσο, όλες αυτές επικεντρώνονται στον ίδιο τον αγωγό.

Στην περίπτωση του Φρίουλι, ο αγωγός παρέμεινε άθικτος. Το πλήγμα ήρθε από την ηλεκτροδότηση, έναν κρίσιμο αλλά λιγότερο προστατευμένο κρίκο.

Το περιστατικό αναδεικνύει ότι ένα στοχευμένο σαμποτάζ σε δευτερεύουσα υποδομή μπορεί να παραλύσει ένα ολόκληρο σύστημα.

Και θέτει ένα ανησυχητικό ερώτημα για την Ευρώπη: πόσο ασφαλείς είναι τελικά οι ενεργειακές της αρτηρίες, όταν αρκεί κάποιος να «τραβήξει την πρίζα» για να τις σταματήσει;

