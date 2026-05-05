Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

Απελευθερώθηκε από την παραγωγή της περιοδείας ένας επιπλέον, περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων, ο οποίος είχε αρχικά δεσμευτεί για τεχνικούς λόγους

Μίλτος Τσεκούρας

Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε νέα διαθέσιμα εισιτήρια για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.
  • Τα εισιτήρια απελευθερώθηκαν από την παραγωγή της περιοδείας, καθώς αρχικά ήταν δεσμευμένα για τεχνικούς λόγους.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών.
  • Η αγορά των νέων εισιτηρίων γίνεται μέσω της Ticketmaster και της High Priority Promotions.
Snapshot powered by AI

Λίγα 24ωρα πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα, η διοργανώτρια εταιρεία προχώρησε στην ανακοίνωση διάθεσης νέου αριθμού εισιτηρίων.

Σε μια περίοδο όπου μεγάλος αριθμός θαυμαστών αναζητά διαθέσιμα εισιτήρια για τη συναυλία του Σαββάτου, 9 Μαΐου 2026, μέσα από διάφορες πλατφόρμες μεταπώλησης, η Ticketmaster και η High Priority Promotions προχώρησαν σε κοινή ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες γνωστοποίησαν στο κοινό πως απελευθερώθηκε από την παραγωγή της περιοδείας ένας επιπλέον, περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων, ο οποίος είχε αρχικά δεσμευτεί για τεχνικούς λόγους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωσή τους: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το tour απελευθέρωσε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων που είχαν δεσμευτεί για λόγους παραγωγής, ώστε να απολαύσετε τους Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών το Σάββατο 9 Μαΐου», παραπέμποντας το κοινό στον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την αγορά τους.

https://www.instagram.com/p/DX9cA82D2ew/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Πέταξε για… BCL Final Four 2026 – Πάνω από 1000 οπαδοί στο πλευρό της

19:34LIFESTYLE

Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χρησιμοποιεί «καμικάζι δελφίνια» κατά των ΗΠΑ; «Είναι σαν καρχαρίες με λέιζερ, σωστά;»

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην αντεπίθεση – Ώρα να διαμορφώσει ενεργά το ρόλο της

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών - Υπεξαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα -Ένας τραυματίας - Διέφυγαν οι δράστες

19:01ΥΓΕΙΑ

Αυτό το απλό και φθηνό αμινοξύ μειώνει σημαντικά τη βλάβη του Αλτσχάιμερ

18:56ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για νέο κύμα σκόνης από την Τυνησία - Πότε φτάνει στη χώρα μας

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πέντε αριστοτελικές αρχές απέναντι στα άκρα και τις ακρότητες

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν γνωρίζει τι να μην κάνει - Δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς ανθρώπους να έχουν πυρηνικά

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Βόλο: 52χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Influencer, 26 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά στα 4 παιδιά της

18:30LIFESTYLE

Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα 28χρονου ντελιβερά: Με χτύπησε και έφυγε ατάραχος – Πονούσα επί 3 ημέρες

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον ντελιβερά που σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά - Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο: Εργαζόμενη πέφτει με το μηχανάκι της σε τάφρο οπτικής ίνας

18:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στον Πάπα: «Ο Λέων θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ – Συγκινητικές εικόνες στην Ελιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα -Ένας τραυματίας - Διέφυγαν οι δράστες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό βίντεο: Εργαζόμενη πέφτει με το μηχανάκι της σε τάφρο οπτικής ίνας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Βόλο: 52χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον ντελιβερά που σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά - Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φιλαδέλφεια: Ξεσπά η μητέρα του 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό - «Περιμένω στο χειρουργείο»

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται Τραμπ και Χέγκσεθ στην Ελλάδα - Τι αποκάλυψε η Γκίλφοϊλ

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών - Υπεξαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ

18:30LIFESTYLE

Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

18:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ