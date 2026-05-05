Metallica στο ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για νέα διαθέσιμα εισιτήρια

Snapshot Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε νέα διαθέσιμα εισιτήρια για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Τα εισιτήρια απελευθερώθηκαν από την παραγωγή της περιοδείας, καθώς αρχικά ήταν δεσμευμένα για τεχνικούς λόγους.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών.

Η αγορά των νέων εισιτηρίων γίνεται μέσω της Ticketmaster και της High Priority Promotions. Snapshot powered by AI

Λίγα 24ωρα πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα, η διοργανώτρια εταιρεία προχώρησε στην ανακοίνωση διάθεσης νέου αριθμού εισιτηρίων.

Σε μια περίοδο όπου μεγάλος αριθμός θαυμαστών αναζητά διαθέσιμα εισιτήρια για τη συναυλία του Σαββάτου, 9 Μαΐου 2026, μέσα από διάφορες πλατφόρμες μεταπώλησης, η Ticketmaster και η High Priority Promotions προχώρησαν σε κοινή ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες γνωστοποίησαν στο κοινό πως απελευθερώθηκε από την παραγωγή της περιοδείας ένας επιπλέον, περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων, ο οποίος είχε αρχικά δεσμευτεί για τεχνικούς λόγους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωσή τους: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το tour απελευθέρωσε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων που είχαν δεσμευτεί για λόγους παραγωγής, ώστε να απολαύσετε τους Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών το Σάββατο 9 Μαΐου», παραπέμποντας το κοινό στον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την αγορά τους.

