Μονακό – Ολυμπιακός: LIVE το Game 3 της σειράς των Euroleague Playoffs

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό, στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των playoffs, θέλοντας να τελειώσει τη δουλειά και να πάρει το εισιτήριο για το Euroleague Final Four της Αθήνας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τάισον Γουόρντ παραμένει εκτός, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση και δεν ακολούθησε την αποστολή στο Πριγκιπάτο, αποτελώντας τη μοναδική απουσία για την ελληνική ομάδα. Ο Μόντε Μόρις ήταν αυτός που πήρε τη θέση του στην «ερυθρόλευκη» δωδκέαδα.

Από την πλευρά της, η Μονακό βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς χρειάζεται τρεις διαδοχικές νίκες για να ανατρέψει τη σειρά και να προκριθεί στο τρίτο Final Four της ιστορίας της. Στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, ενώ τώρα επιδιώκει αντίδραση μπροστά στο κοινό της, εκεί όπου μετρά τέσσερις νίκες στα πέντε πιο πρόσφατα ματς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τα προβλήματα, πάντως, είναι αρκετά για τους γηπεδούχους. Ο Μίροτιτς παραμένει εκτός, ο Τάις δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό στο δάχτυλο του δεξιού του χεριού, ενώ και ο Ντιαλό δεν θα αγωνιστεί. Αντίθετα, ο Τζέιμς είναι διαθέσιμος, καθώς η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι με αναστολή.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία) και Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία).