Αυτό το απλό και φθηνό αμινοξύ μειώνει σημαντικά τη βλάβη του Αλτσχάιμερ

Νόσος Αλτσχάιμερ: Μελέτη υποδηλώνει ότι η αργινίνη θα μπορούσε να γίνει μια εκπληκτική νέα θεραπευτική οδός.

Η νόσος Αλτσχάιμερ αντιστέκεται σε απλές λύσεις με τις υπάρχουσες θεραπείες να προσφέρουν μόνο μέτριο έλεγχο των συμπτωμάτων αντί για πραγματική τροποποίηση της νόσου.

Τώρα, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η αργινίνη, ένα κοινό και χαμηλού κόστους αμινοξύ, μπορεί να επηρεάσει την ασθένεια με τρόπο που οι επιστήμονες δεν είχαν εκτιμήσει πλήρως πριν.

Τι είναι η αργινίνη και γιατί είναι σημαντική για το σώμα;

Η αργινίνη είναι ένα ημι-απαραίτητο αμινοξύ, που εμπλέκεται σε διάφορες κρίσιμες βιολογικές διεργασίες. Παίζει κεντρικό ρόλο στην:

  • παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση της ροής του αίματος
  • λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
  • κυτταρική επιδιόρθωση και τον μεταβολισμό

Λόγω της συμμετοχής της σε αγγειακές και ανοσολογικές οδούς, η αργινίνη έχει μελετηθεί σε παθήσεις, που κυμαίνονται από καρδιαγγειακές παθήσεις έως επούλωση τραυμάτων. Η αναδυόμενη σύνδεσή της με την υγεία του εγκεφάλου τραβάει τώρα την προσοχή.

Τι βρήκε η νέα μελέτη για την αργινίνη και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Neurochemistry International, υποδηλώνει ότι ο μεταβολισμός της αργινίνης μπορεί να διαταραχθεί στη νόσο Αλτσχάιμερ και ότι η αποκατάστασή του θα μπορούσε να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι:

  • Τα επίπεδα και η αξιοποίησή της στον εγκέφαλο εμφανίζονται μεταβαλλόμενα στη νόσο Αλτσχάιμερ
  • Αυτές οι διαταραχές μπορεί να συμβάλλουν στη φλεγμονή και την εξασθενημένη κυτταρική λειτουργία
  • Η στόχευση των οδών αργινίνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της μεταβολικής ισορροπίας στα εγκεφαλικά κύτταρα

Σε πειραματικά μοντέλα, η προσαρμογή της διαθεσιμότητας αργινίνης έδειξε δυνατότητες για:

  • Βελτίωση των κυτταρικών ενεργειακών διεργασιών
  • Μείωση των επιβλαβών φλεγμονωδών αποκρίσεων
  • Υποστήριξη της επιβίωσης των νευρώνων υπό συνθήκες στρες

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να μην οφείλεται αποκλειστικά στη συσσώρευση πρωτεϊνών (όπως οι πλάκες αμυλοειδούς), αλλά και σε βαθύτερη μεταβολική δυσλειτουργία.

Γιατί η αργινίνη θεωρείται «εκπληκτικός» υποψήφιος θεραπευτικού σχήματος για το Αλτσχάιμερ;

Σε αντίθεση με πολλές πειραματικές θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ, η αργινίνη είναι ευρέως διαθέσιμη, σχετικά φθηνή και ήδη καλά μελετημένη για την ασφάλειά της σε άλλα πλαίσια.

Αυτό την καθιστά ελκυστική υποψήφια για περαιτέρω έρευνα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις υψηλού κόστους, πολύπλοκες θεραπείες που στοχεύουν σε πρωτεΐνες αμυλοειδούς ή tau.

Ωστόσο, η απλότητά της είναι επίσης ο λόγος που έχει παραβλεφθεί. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και βασικά μεταβολικά μόρια μπορεί να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες απ’ ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Πώς μπορεί η αργινίνη να επηρεάσει τον εγκέφαλο στη νόσο Αλτσχάιμερ

Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί επικεντρώνονται στον ενεργειακό μεταβολισμό και τη φλεγμονή, δύο βασικούς παράγοντες στην εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι η αργινίνη μπορεί να:

  • υποστηρίξει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος στον εγκεφαλικό ιστό
  • επηρεάσει τη δραστηριότητα των ανοσοκυττάρων στον εγκέφαλο, μειώνοντας την επιβλαβή φλεγμονή
  • συμβάλλει στη ρύθμιση των μεταβολικών οδών, που δυσλειτουργούν στη νόσο Αλτσχάιμερ

Αυτές οι συνδυασμένες επιδράσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τους νευρώνες, ενδεχομένως επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου.

Αυτό σημαίνει ότι η αργινίνη μπορεί να θεραπεύσει τη νόσο Αλτσχάιμερ τώρα;

Όχι και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά τη νέα μελέτη. Ενώ τα ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα, βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από πειραματικά μοντέλα και όχι από κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας σε ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι:

  • Η αργινίνη δεν αποτελεί επί του παρόντος εγκεκριμένη θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ
  • Η αποτελεσματικότητά της και η βέλτιστη δοσολογία της στους ανθρώπους είναι ακόμη άγνωστες
  • Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε αυτό το πλαίσιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται η πρόωρη χρήση συμπληρωμάτων χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να πάρω συμπληρώματα αργινίνης για την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ;

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα συμπληρώματα αργινίνης προλαμβάνουν τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η συμπλήρωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό χωρίς ιατρική συμβουλή.

Γιατί είναι σημαντικός ο μεταβολισμός στη νόσο Αλτσχάιμερ;

Τα εγκεφαλικά κύτταρα απαιτούν υψηλές ποσότητες ενέργειας. Οι διαταραχές στις μεταβολικές οδούς μπορεί να συμβάλλουν στη δυσλειτουργία των νευρώνων και στην εξέλιξη της νόσου.

Είναι η λήψη αργινίνης ασφαλής γενικά;

Η αργινίνη θεωρείται γενικά ασφαλής για πολλούς ανθρώπους, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει με φάρμακα και δεν είναι κατάλληλη για όλους.

Τι καθιστά σημαντική αυτή την έρευνα;

Επισημαίνει μια νέα πιθανή οδό (τον μεταβολισμό) αντί να εστιάζει μόνο στη συσσώρευση πρωτεϊνών, διευρύνοντας την κατανόηση του πώς αναπτύσσεται η νόσος Αλτσχάιμερ.

Συμπέρασμα

Η ιδέα ότι ένα απλό αμινοξύ, όπως η αργινίνη, θα μπορούσε να επηρεάσει τη νόσο Αλτσχάιμερ αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο σκέψης μας για τη θεραπεία της. Αντί να στοχεύει μόνο σε ορατά σημάδια όπως οι αμυλοειδείς πλάκες, αυτή η έρευνα δείχνει προς βαθύτερες μεταβολικές διεργασίες που μπορεί να αποτελούν τη βάση της νόσου.

Αν και τα ευρήματα είναι ακόμη προκαταρκτικά, ανοίγουν την πόρτα σε μια νέα γραμμή έρευνας, μια που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πιο προσιτές και αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείας. Προς το παρόν, η αργινίνη παραμένει μια πολλά υποσχόμενη αλλά μη αποδεδειγμένη οδός στην συνεχιζόμενη προσπάθεια για καλύτερη κατανόηση και θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ.

Πηγές:
sciencedaily.com
alzheimers.org.uk
mayoclinic.org
nhs.uk

