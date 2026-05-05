Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών - Υπεξαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα.

Επιπλέον, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 374 και 386 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Πρόκειται για τους κάτωθι:

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο – Ευάγγελο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθέντα την 18-10-2003 στη Θεσσαλονίκη

2) ΧΑΝΤΖΙΔΗ Ιωάννη του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννηθέντα την

8-12-1990 στην Αθήνα,

3) ΝΤΑΝΟ Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 9-12-1988 στην Αθήνα

4) ΠΙΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου και της Όλγας, γεννηθέντα την 15-5-1992 στο Ηράκλειο Κρήτης

5) ΝΤΑΝΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα

την 24-3-1998 στην Αθήνα

6) ΜΠΕΚΟΥ Ειρήνη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής,

γεννηθείσα την 6-10-1999 στην Αθήνα

7) ΜΠΑΤΖΑΛΗ Διονύσιο του Γεωργίου και της

Δήμητρας, γεννηθέντα την 4-7-1994 στην Πάτρα

