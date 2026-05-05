Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τις 6 Μαΐου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα τεθούν σε ισχύ από αύριο, Τετάρτη, 6 Μαΐου, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης για εκτέλεση εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως και τις 28 Μαΐου, στις 19:30 και θα εφαρμόζονται για όλο το 24ωρο, στην άνω διάβαση του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Αγίας Παρασκευής (217,4ο χλμ.). Συγκεκριμένα θα ισχύει πλήρης αποκλεισμός του εν λόγω Α/Κ (Αγίας Παρασκευής) .

Ταυτόχρονα, θα ισχύουν:

Αμφίπλευρος αποκλεισμός των κλάδων εξόδου, με αποκλεισμό της λωρίδας επιβράδυνσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από το 217,1ο χλμ. έως και το 217,5ο χλμ. καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα από το 217,95ο χλμ. έως και το 217,5ο χλμ.

Σημειώνεται ότι, οι οδηγοί θα ενημερώνονται μέσω κατάλληλης σήμανσης για χρήση εναλλακτικής διαδρομής μέσω των πλησιέστερων κόμβων. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, τονίζει η Κεντρική Οδός σε ανακοίνωσή της.