Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Μείωσε σε 2-1 κι έμεινε ζωντανή

Με πρωταγωνιστή τον Ελάιτζα Μπράιαντ, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε 76-69 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έμεινε ζωντανή στην προσπάθεια να βρεθεί στο Final 4 της Αθήνας, καθώς μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs της Euroleague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε 76-69 στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας, όπου θα διεξαχθεί σε 48 ώρες (7/5, 21:00) το Game 4.

Κορυφαίος για την Χάποελ ήταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Κρις Τζόουνς πρόσθεσε άλλους 19 πόντους (μαζί με 7 ριμπάουντ), ενώ 10 ριμπάουντ πήρε ο Κέσλερ Έντουαρντς (με 5 πόντους).

Η εξέλιξη του αγώνα

Από την πρώτη επίθεση του αγώνα και για όλο το πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ κρατούσε το προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 10 πόντους (23-33 στο 15΄).

Όμως η Χάποελ αντεπιτέθηκε και πλησίασε σε απόσταση βολής πριν στην ανάπαυλα (34-36). Η Ρεάλ κατέρρευσε στην τρίτη περίοδο, με τους Ισραηλινούς να «τρέχουν» επί μέρους σκορ 18-4 στα πρώτα 7 λεπτά του β' ημιχρόνου και να προηγούνται 52-40 (27΄).

Η εξέλιξη αυτή έδωσε «φτερά» στους γηπεδούχους που ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Οι προσπάθειες της Ρεάλ να διεκδικήσει κάτι καλό (65-61 στο 38΄), δεν τελεσφόρησαν και η Χάποελ έφτασε στην τελική επικράτηση με 76-69.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 53-46, 76-69

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 2, Τζόουνς 19 (2), Μπλέικνι 7, Μπράιαντ 19 (1), Έντουαρντς 5 (10ρ.), Ράντολφ, Οντιάσε 1, Μίτσιτς 13 (1), Ουέινραϊτ 2, Οτούρου 8

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 14 (3), Αμπάλντε 3 (1), Καμπάτσο 10 (2), Οκέκε, Οκέκε 3 (1), Χεζόνια 7 (1), Μαλεντόν 6 (1), Ντεκ 11 (2), Γκαρούμπα 6, Γιουλ, Φελίζ 7 (1), Λεν 2

